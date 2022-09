Negen jonge dressuurhengsten tonen vandaag hun nafok op het KWPN Centrum in Ermelo op de afstammelingenkeuring 2022. De afstammelingenkeuring van de hengsten Next Romancier, Bloomberg, Nick Wimhof, Mowgli V.O.D., Nacho, Number Two, McLaren, Nirvano en My Blue Hors Santiano is live te volgen via ClipMyHorse.tv en KWPN.tv.