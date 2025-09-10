Zirocco Blue VDL en Delight PS leveren kampioenen late veulenkeuring Tolbert

Zaterdag 6 september vond de late veulenkeuring plaats in Tolbert. Deze keuring werd speciaal georganiseerd voor veulens die dit jaar nog niet eerder op een keuring hebben gelopen. Er kwamen zo’n 25 spring- en dressuurveulens uit verschillende regio’s in de baan. Bij de springveulens ging de titel naar V.Twentyfive (Zirocco Blue VDL x Emilion), bij de dressuurveulens werd Vailant NML (Delight PS x Sir Donnerhall I) uitgeroepen tot kampioen.

De titel bij de springveulens ging naar V.Twentyfive (Zirocco Blue VDL uit Ersinaa prest IBOP-spr PROK van Emilion), gefokt door S. van der Meer uit Surhuisterveen en I.G.R. van der Meer uit Lucaswolde. Het hengstveulen komt uit de zelfgefokte merrie Ersinaa (Emilion uit Ambersinaa pref prest IBOP-spr PROK van Indoctro). Volgens Wim Versteeg, die samen met Stan Creemeersde veulens beoordeelde, viel dit veulen op door zijn langgelijnde en goed ontwikkelde lichaam. “Hij beschikt over een opvallend goede galop, met veel balans en sprong. Ook changeerde hij erg gemakkelijk.”

Reservekampioen van Mindset ES

De reservekampioen werd Vottie TO (Mindset ES uit Bivottie ster pref van Padinus, fokker H.J. ten Oever uit Ruinen). Volgens de jury een aansprekend veulen dat vooral in de kampioenskeuring opviel door zijn ruimte en balans in de galop.

Delight PS-dochter dressuurkampioen

Bij de dressuurveulens werd Vailant NML (Delight PS uit Feentanz van Sir Donnerhall I), gefokt door E. Minne uit Hindeloopen, gekroond tot kampioen. Volgens de jury was dit een veulen met een goed model, een mooie voorhand en veel uitstraling. In de draf toonde hij veel schoudervrijheid en een goede bewegingsafloop van het voorbeen. Vailant NML is het eerste veulen uit de merrie en wordt aangehouden met het oog op de hengstenkeuring.

Kyton levert reservekampioen

Het reservekampioenschap ging naar Vuitton Dream (Kyton uit Next Dream RM ster IBOP-dres D-OC van Silver Royal, fokker M. de Vleeschouwer uit Bovensmilde). De jury omschreef hem als een langgelijnd veulen met veel uitstraling. Tijdens de draf was er veel lichaamsgebruik en ruimte, gecombineerd met goed achterbeengebruik.

Bron: KWPN