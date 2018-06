Veulenveiling Prinsjesdag veilt 10 springveulens op CSI Ommen

Het idee om veulens te veilen op het concours in Ommen ontstond al zo’n anderhalf jaar geleden, maar dit jaar pas vindt de eerste veiling plaats. Arjan van der Waaij, voorzitter van Veulenveiling Prinsjesdag: “Als je iets doet, moet je het goed doen. We kennen de familie Schuttert al jarenlang als trouwe koper op onze veiling. In Duitsland gebeurt het steeds vaker dat op internationale concoursen een select gezelschap veulens wordt geveild, en we hebben er veel vertrouwen in dat dit initiatief succes gaat brengen.”

Eigen karakter

De veiling vindt plaats op de zaterdagavond tussen de rankingproef en de Medium Tour-finale in. “Enerzijds is de veiling op CSI Ommen een mooie voorproef van onze veilingen in Ermelo op 11 en 12 september, anderzijds wordt het een veiling met een eigen karakter en eigen publiek. Er zijn veel ruiters en sportmensen op het concours aanwezig, en de veulens zijn de hele dag op stal en tijdens de presentatie ’s middags te bekijken”, legt Van der Waaij uit.

Wat oudere veulens

De exacte collectie wordt zo’n twee tot drie weken voorafgaand aan de veiling bekend gemaakt. Van der Waaij: “Het zal daarbij vooral gaan om wat oudere veulens. Een aantal veulens hebben we reeds geselecteerd en kunnen na onze foto- en videodagen definitief deel uit gaan maken van deze collectie. Daarnaast is er nog plaats voor enkele nieuwe veulens voor deze veiling, aangezien we voor onze reguliere veilingen nagenoeg voorzien zijn.”

Begin- en eindproduct

Hendrik-Jan Schuttert is enthousiast over het initiatief. “Veulenveiling Prinsjesdag staat garant voor kwaliteit en service, en dat willen we met deze veiling ook bieden. De meeste veulens groeien uit tot sportpaarden, dus wat is er mooier dan op een internationaal concours het beginproduct en het eindproduct op deze manier samen te brengen.”

De beste manier

Schuttert weet uit ervaring hoe de aanschaf van een veulen via een veiling in zijn werk gaat. “Als familie hebben we zelf al menigmaal succes gehad met het aanschaffen van veulens. Het is een lange weg met de aankoop van een veulen, maar vaak wel de beste manier om kwaliteitsvolle paarden in handen te krijgen.”

Bron: Persbericht Veulenveiling Prinsjesdag