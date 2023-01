VHO Trofee belooft spannende strijd tijdens KWPN Stallion Show

Tijdens de KWPN Stallion Show 2023 barst vrijdagavond 3 februari de strijd om de VHO Trofee los in de Brabanthallen in Den Bosch. Acht veelbelovende KWPN-goedgekeurde hengsten zullen strijden om de trofee. In deze rubriek rijden KWPN-goedgekeurde hengsten een kür op muziek op Lichte Tour-niveau. Dinja van Liere wonde laatste trofee met Geniaal (v. Vivaldi).

De acht hengsten die deelnemen zijn Jameson RS2 en Marieke van der Putten, Iconic B en Joyce Lennaerts, Incognito en Hans-Peter Minderhoud, Just Wimphof en Renate van Uytert-van Vliet, Inverness en Brecht D’Hoore, For Ferrero en Kim Koolen, In Style en Renate van Uytert-van Vliet en Jersey en Kimberly Pap.

Showprogramma

Naast de hengstenselectie van alle fokrichtingen staat er weer een fraai showprogramma in de startblokken. Zo verschijnen onder meer WK-medaillisten Glamourdale en Hermès ten tonele en worden de Horses of the Year 2022, Kjento en Grandorado TN N.O.P. gehuldigd. U ziet de medaillewinnaars van de Pavo Cup 2022 in de baan en kunt met eigen ogen hun ontwikkeling aanschouwen. Britt Dekker en Renate van Uijtert verschijnen met hun toppers in de baan onder begeleiding van een ‘Masked Trainer’ én er is een weerzien met voormalig hengstenkeuringskampioenen Blue Hors Zack en Indian Rock.

Bron KWPN