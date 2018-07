VIDEO: Stomverbaasde Henk Hekkert Fokker van het Jaar

Henk Hekkert had vooraf niets in de gaten van zijn aanstaande huldiging. Pas toen hij één van zijn eigen paarden herkende, kreeg de ‘stille kracht thuis’ in de smiezen dat hij degene was die gehuldigd ging worden (zie video).

Amanda II

De succesvolste fokmerrie van Henk Hekkert is zonder twijfel Amanda II (v. Farrington), die in combinatie met Alexandro P al jaren garant staat voor kampioenen op de Gelderse keuringen. Het KWPN zette Amanda II deze week nog in het zonnetje (lees hier meer). Bij de huldiging werden Amanda II met haar veulen van dit jaar (de in de kampioensring als vierde geplaatste Nina Amanda), Jamanda (de volle zus van Henkie) en de driejarige Kaya-Amanda (v. Alexandro P) betrokken.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl