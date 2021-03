Video: KWPN ontvangt Hengstenboek 2020

KWPN-directeur Piet Peters kreeg gisteren het nieuwe Hengstenboek uitgereikt van Dorien van Dijk, uitgever van Paardenkrant-Horses.nl. Dit Hengstenboek 2020, gemaakt door de redactie van Paardenkrant-Horses.nl, beschrijft alle KWPN-hengsten die in 2020 goedgekeurd zijn, inclusief analyses over de jaargang.

Het Hengstenboek 2020 is een nieuw product van Paardenkrant-Horses.nl. Naast de beschrijvingen van alle KWPN-hengsten die in 2020 goedgekeurd zijn, bevat het boek ook achtergrondartikelen en analyses over de jaargang. Het boek telt maar liefst 200 pagina’s en springt in het oog met veel mooie hengstenfoto’s. De eerste reactie van Piet Peters, die het boek met veel plezier in ontvangst nam: “Dat ziet er heel mooi uit! Hier mogen jullie trots op zijn.”