Vier nieuwe elitehengsten in DWB stamboek

Een keer per jaar beslist de fokkerijleiding van het Deense Warmbloed paardenstamboek over de benoeming van Elitehengsten. Twee dressuurhengsten en twee springhengsten ontvingen het begeerde predicaat. Het zijn de KWPN-hengst Franklin (v. Ampere) en Revolution (v. Rocky Lee) namens de dressuurpaarden en de 1,60m-springhengsten Todt Un Prince Ask (v. Baloubet du Rouet) en Volstrups Cash (v. Volstrups Casillas).

Voor Andreas Helgstrand is het bevorderen van zijn twee hengsten Franklin en Revolution tot Elite-hengst een nieuwe kroon op zijn werk. Helgstrand zegt op zijn site: “We zijn ongelooflijk trots dat de hengsten zijn aangewezen als Elite Hengsten. Ze hebben allebei extreem goed gepresteerd op wedstrijden, en de vele mooie resultaten die de nakomelingen hebben behaald op veulen- en merriekeuringen, hengstenkeuringen etc. spreken voor zich. Dit is de eerste keer dat onze hengsten dit hebben bereikt, en daarom is het iets heel bijzonders.”

95% hoogste waardering

De achtjarige Revolution werd wereldkampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden. Nu loopt hij onder Helgstrand in de Lichte Tour. Revolution heeft al 43 merries heeft voortgebracht die in Deens stamboek zijn geklasseerd, waarvan 95% de hoogste waardering heeft gekregen en 21% een fokkersmedaille. Zeven zonen zijn bij het stamboek goedgekeurd.

Veilingtopper Faretti

Ook de elfjarige Franklin, zelf actief op Lichte Tour niveau, heeft al de nodige succesvolle nakomelingen voortgebracht. Onder hen veilingtopper Faretti, die in 2017 150.000 euro opbracht op de Nordic International Sales veulenveiling. De zoon van Ampere heeft inmiddels elf goedgekeurde zonen.

Springhengsten

De veertienjarige Todt Un Prince Ask liep tot eind 2019 onder Soren Moeller Rohde op 1,60m-niveau. Op zijn laatste internationale wedstrijd in Herning werd de zoon van Baloubet du Rouet tweede in de 3* Grand Prix. Een aantal van zijn kinderen springt alweer internationaal.

Ook de dertienjarige Volstrups Cash springt onder Martin Knudsen op het hoogste niveau. Dit jaar kreeg hij een zoon goedgekeurd bij het DWB.

Bron Ridehesten/Helgstrand Dressage