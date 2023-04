Vier nieuwe hengsten voor Holstein

Het Holsteiner Verband heeft 25 april vier nieuwe hengsten goedgekeurd voor de dekdienst. In Elmshorn werden acht hengsten gepresenteerd aan de commissie bestaande uit Stephan Haarhoff, Horst Klaus Heleine, Carsten Lauck en Christian Thoroe. Vier hengsten verlieten de Fritz-Thiedemann-Hall met een positief oordeel.

De traditionele aprilkeuring begon voor alle hengsten met de keuring op de straat voordat de driejarigen zich bewezen in het vrijspringen. Daarna werden de kwaliteit van de basisgangen en de rijdbaarheid van de hengsten van de jaargang 2020 onder het zadel getest. Ook de dressuurkandidaten moesten onder het zadel presteren. De oudere hengsten sprongen een parcours.

De volgende hengsten werden goedgekeurd:

De dertienjarige Curcuma il Palazzetto (Casall x Lord). De AES goedgekeurde hengst springt op 1,60m niveau onder Lorenzo Luca. Hij was onder meer in december tweede in de Grand Prix van Londen. Zijn halfbroer Crown (v. Cassini II) was op 1,60m actief onder Georgina Bloomberg en zijn derde moeder Loanda bracht ook Burggraaf.

Eldorado Gold (Escamillo x Floriscount) is vier jaar en heeft de goedkeuring in Mecklenburg-Vorpommern al binnen. De dressuurhengst stamt uit de lijn van het Grand Prix-paard Der Hit van Benjamin Werndl.

De driejarige Uruguay (United Way x Connor) komt uit stam 5951 die de Holsteinse hengsten Castino en Canzero II (beiden van Cassini II) voortbracht.

Uit de fokkerij van Peter Nagel-Tornau is Corbin NT (Cardenio x Cassini I) goedgekeurd. De dertienjarige hengst is in Oldenburg al gekeurd en liep internationaal onder Franz-Josef Dahlmann en Sarah Nagel-Tornau. PSG Opus (v. Contander) 1.60m springen onder Pius Schwizer komt uit de directe merrielijn.

Bron Holsteiner Verband