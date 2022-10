Vier sterren en één verwijzing bij KFPS stamboekkeuring Boxtel

De stamboekkeuring voor Friezen in Boxtel leverde op zaterdag 1 oktober voor vier paarden een Ster met een tweede premie op. Eén merrie kreeg een uitnodiging om op 15 oktober naar Exloo te komen voor een eventuele graadverhoging: Kroonmerrie Jildouke fan ‘e Homar Kroon Sport AA (Uldrik 457 x Nykle 309) van de familie Poppeliers uit Galder.

De elfjarige, grootramige en moderne Jildouke heeft dit jaar een veulen gezoogd en vertoonde voor haar leeftijd veel duurzaamheid, gaf jurylid Corrie Terpstra, die samen met Piet Bergsma keurde, aan. “Ze heeft veel front, een royale schouder, is nog voldoende in de bovenlijn en heeft hard en droog beenwerk.” Met haar taktmatige stap en opwaartse draf met krachtig achterbeengebruik kreeg ze een uitnodiging voor de keuring op 15 oktober in Exloo om kans te maken op Model.

Stermerries

Bij de driejarige veulenboekmerries werden er twee met een Ster tweede premie opgenomen: Jazz van de Hondshoeve Ster (Epke 474 x Felle 422) en Linske van de Terp Ster (Menne 496 x Tsjalle 454).

Wialda maakt moeder Tjalda Kroonjuweel. Promotie naar Ster met een tweede premie was er ook voor een tweetal stamboekmerries: de vierjarige Ieke V Ster (Omer 493 x Norbert 444) en de zevenjarige Wialda van de Demro Stables Ster AA (Wimer 461 x Fabe 348). Wialda maakte met haar Sterverklaring haar al predicaatrijke moeder (en grootmoeder van Teun 505) Tjalda fan Lutke Peinjum Model Sport Preferent Prestatie (Fabe 348) ook nog eens Kroonjuweel.

Bron: Phryso