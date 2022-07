Vier tickets voor CK op SK Tuigpaarden in Hapert

Ook voor de tuigpaardregio Zuid is het keuringsseizoen begonnen, gisteravond kwamen in Hapert vijf merries in de keuringsbaan en namen er drie merries deel aan de IBOP. Viggon van Beest keurde samen met de juryleden Henk Lassche en Berend Huisman. Vier merries werden doorverwezen naar de Centrale Keuring. Eén merrie kon keur verklaard worden na haar tweede geslaagde Alternatieve IBOP.

Deze avondkeuring wordt door Van Beest als volgt beschreven: “We hebben een kleine groep paarden beoordeeld waarbij de goede kwaliteit van vorig jaar niet gehaald kon worden, er was namelijk geen duidelijke kopgroep. Voor een aantal uitgenodigde merries geldt dat we hopen dat ze zich tijdens de CK overtuigender gaan presenteren.”

Driejarige merries

Van de drie aangeboden driejarige merries, werden er twee doorverwezen naar de Centrale Keuring. Dit betreft Olivia (Image HBC uit Fiona ster v. Atleet) van A. Thielen. De fokker van deze vos is R. Haasjes. Ook Ozzy H. (Eebert uit Celesta keur, sport v. Marvel) van f/g C. van Herpt mag een ronde verder. De mede-geregistreerde van deze merrie is F. Vrinds. De laagverwante Omy PVK (Stuurboord uit Magic Blackpearl v. Wentworth Ebony) werd opgenomen in het stamboek.

Twee vierjarigen naar CK

De vierjarige schimmel Nicky (Icellie uit Valine ster v. Roy M) werd ook uitgenodigd voor de CK. De laatste doorverwijzing naar de CK was er voor Nini (Unieko uit Widono ster, pref v. Marvel).

Noukje keur verklaard

Aan de Alternatieve IBOP namen drie merries deel, één daarvan slaagde. De vos Noukje (Eebert uit Boukje keur, pref, v. Plain’s Liberator) van fokker P. de Groot uit Leerdam, was in Lunteren al geslaagd met 75 punten. Vandaag viel op dat ze opnieuw progressie heeft gemaakt, waardoor een aantal onderdelen ten opzichte van haar vorige IBOP hoger konden worden gescoord. Voor front, zweefmoment en de actie van het voorbeen kreeg zij een 8,5. Voor lichaamshouding en het algehele beeld een 8. Voor het gebruik van het achterbeen een 7 en voor de looplust een 7,5. Hierdoor kwam het totaal aantal punten op 80, waardoor ze voor de tweede keer slaagde en keur kon worden verklaard. De geregistreerde van deze kersverse keurmerrie is D. Daamen en Marcel van Bruggen stelde de merrie heel netjes en vakkundig voor.

Bron KWPN