Vier tuigpaardmerries naar CK vanuit Zuid

Kosey Girzela van Hapert (Shanie Strikeler uit Girzela-C elite IBOP v.Patijn, f/g J. Castelijns uit Hapert) is een rassige merrie die een goed front maakt en veel actie in het voorbeen laat zien. Naast Kosey werden ook driejarige dochters van Unieko en Dylano doorverwezen naar de CK.

Jarina

In de categorie vier tot zevenjarige merries trad één merrie aan. De Delviro HBC-dochter Jarina (uit Delvira v.Manno, fokker Hilbert Meijering uit Oosterhesselen), die het in de competitie Zuid-West met eigenaar Jan Thijs goed doet, kreeg vandaag eveneens een doorverwijzing naar de CK. Ook liep ze naar haar eerste alternatieve IBOP-resultaat. Ze slaagde met 78 punten, waaronder een 8,5 voor het front. Aan de hand had ze al laten zien dat dit een van haar sterke punten was.

Uitslag alternatieve IBOP

Bron: KWPN.nl