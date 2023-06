Vigo d’Arsouilles-dochter Jelka met 60.000 euro klapper Youhorse.auction

De juni-veiling van Youhorse.auction gaat de boeken in als een uiterst succesvolle aftrap van het zomerseizoen. De ijzersterke collectie wekte veel interesse op, wat zich vertaalde in biedingen uit alle hoeken van de wereld. De Vigo d’Arsouilles-dochter Jelka stak er met kop en schouders bovenuit. Zij vertrekt voor 60.000 euro naar Canada.

Mario Everse vertelt tevreden: “We hebben echt een goede veiling gedraaid. Daar zijn we super blij mee en dat blijft bijzonder in het huidige competitieve veilinglandschap. Er waren ook deze editie weer kavels voor ieder budget en er is zeer veel verkocht. Veilen is altijd spannend en op het laatste moment dienden zich nog nieuwe bieders aan.”

De hoogste prijs, te weten 60.000 euro, werd door Canadese kopers betaald voor Jelka. Deze negenjarige merrie combineert het gewilde bloed van Vigo d’Arsouilles en Heartbreaker en is bovendien een halfzus van de Lorenzo de Luca’s 1.55m Grand Prix-paard Homer de Reve. Dat bewezen genen altijd op waardering kunnen rekenen, werd nogmaals aangetoond door Golden Chaco. Er werd 50.000 euro neergeteld voor de achtjarige aanparing van Eldorado van de Zeshoek en Chacco-Blue. Deze ruin leek op weg naar Chili, maar op het laatste moment staken Duitse kopers daar een stokje voor.

Amerika investeert gretig

Chili was wel succesvol in de strijd om de vijfjarige French Fernando. Deze ruin mag eveneens een genetisch hoogstandje worden genoemd als nakomeling van For Pleasure uit de volle zus van Cornet Obolensky. Zuid-Amerika bleek deze veiling bijzonder actief. Ecuador legde al aan het begin van de veiling beslag op de driejarige Parel de Muze (I’m Special de Muze x Vingino) voor 36.000 euro. Er volgden ook verkopen naar Uruguay en de Dominicaanse Republiek.

Drie paarden mogen onder Mexicaanse vlag verder, waaronder de driejarige Espage (Emerald van ’t Ruytershof x Lux Z) voor 20.000 euro. De Verenigde Staten lieten hun oog vallen op acht paarden. De twee vijfjarige merries Coco (Obos Quality 004 x Benbulbin) en Next Generation VK (Falaise de Muze x Indoctro) werden voor respectievelijk 24.000 euro en 22.000 euro aangekocht.

Volgende veiling op 4 juli

Lang nagenieten is er niet bij voor de organisatie, want ze moet zich voorbereiden op de volgende halte in de Youhorse.auction-reeks. Mario Everse: “We gaan vrolijk door en blikken vooruit naar de volgende veiling op dinsdag 4 juli. We hopen opnieuw een fijne groep gereden paarden en losspringtalenten te veilen. De collectie wordt samengesteld tijdens de selectiedagen op 12 en 13 juni. Mochten mensen een opvallend talent hebben staan, kunnen ze dit paard opgeven via www.youhorse.auction”, besluit Mario Everse.

Bron Persbericht www.youhorse.auction