Vijf merries naar graadverhoging in Heerjansdam

Vrijdag zijn bij de stamboek- en Centrale Keuring in Heerjansdam vijf oudere merries in graad verhoogd door Marcel Beukers en Petro Trommelen. Eén springmerrie en vier dressuurmerries.

De veertienjarige C.Zarah R18 (v. Sam R) heeft een goede EPTM-test afgelegd en het Prok-certificaat op naam. De correct gebouwde en dito bewegende Zarah kreeg groen licht van de jury na haar optreden en mag voortaan door het leven als elitemerrie. C.Zarah R18 komt uit de preferente prestatiemerrie S.Zarah 11 (v. Germus). In de merrielijn komen we meerdere goedgekeurde hengsten tegen, waaronder Rash R en verschillende internationale springpaarden. C.Zarah R18 is gefokt bij Stal Roelofs in Den Ham en staat nu geregistreerd bij Cheryl Sjouke in Den Haag. De kersverse elitemerrie heeft al meerdere veulens gekregen.

Dressuurmerries

Bij de oudere dressuurmerries verschenen ook enkele opvallende paarden in de baan. Zoals Ikita (Johnson uit ster sport prok Evita v. Wonderboy), gefokt bij H. Kippers in Daarle en geregistreerd bij Renske Kooistra in Hellevoetsluis. Met haar 1.68 m een goed ontwikkelde merrie met een aansprekend front en goede voeten. Haar sportstand is momenteel ZZ-Licht met vijf winstpunten. Dat totaalpakket leverde ook haar het predicaat elite op. Donna Karen JDJ, een dochter van Lord Leatherdale, is gefokt bij J. de Jonge in Groningen en staat nu geregistreerd bij de familie Bos in Nieuwveen. Elseliene Bos brengt haar inmiddels uit op Lichte Tour-niveau: “Het is een heel fijn en betrouwbaar paard om mee te werken. Zelfs tijdens mijn zwangerschap heb ik heel lang op haar doorgereden. Mijn vader en zus fokken en wilden graag een hoger predicaat bij haar. Voordat wij haar kochten heeft ze al een keer een veulen gehad, maar ik wil graag nog met haar doorrijden, dus mijn vader en zus moeten nog maar even wachten met Donna Karen inzetten voor de fokkerij.” De goedontwikkelde en langgelijnde merrie maakte indruk met haar mooie front en taktmatige manier van draven. Samen met haar correcte fundament en haar sportstand was dit ruim voldoende voor het keurpredicaat. Donna Karen JDJ komt uit prestatiemerrie Zarin JDJ (v. Krack C).

Opvallend

Mark de Groot van Hengstenhouderij Landzicht in Giessenburg is gespecialiseerd in tuigpaarden maar stelde nu in de baan voor het dressuurpaard Hope (v. Chinook). Een schimmelmerrie, in de dressuurrichting een nog maar zelden voorkomende kleur. Echtgenote Eva bracht Hope uit in de sport, tot Z1 met twee winstpunten. De jury oordeelde: “Een royaal ontwikkelde merrie met uitstraling. Haar hals staat er goed op. Ze beschikt in beweging over een goede beentechniek en veel souplesse. Galopperen doet ze lichtvoetig en mooi bergop.” Hope werd dan ook keur verklaard. Haar schimmelkleur komt bij Abgar vandaan. Als moeder staat de voorlopig keurmerrie Uwinnie (v. Krack C) op papier. Hope is gefokt en staat geregistreerd bij Hengstenhouderij Landzicht. Ook een opvallende verschijning was Miu Miu Two, een jeugdige dochter van Ferguson, gefokt en geregistreerd bij Annemarie van Esterik uit Ochten. De vosmerrie zou met haar 1.63 m wel iets royaler ontwikkeld mogen zijn, maar ze liet in de ring een hele fijne verrichting zien: in beweging was ze heel lichtvoetig en schakelen deed ze in alle gangen bijzonder makkelijk. Ze beschikt over goede verbindingen in de bovenlijn, een aansprekende hoofd-hals-verbinding en een hard fundament. Met 75 voor exterieur en 80 voor beweging werd deze merrie voorlopig keur. Haar moeder is de keur sportmerrie Winne Two (v. Goodtimes). Zij is uitgebracht in de Lichte Tour en via moeder Part Two (ster pref prest v.Ferro) een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengsten Ferdeaux en Number Two.

Bron: KWPN / Horses.nl