Vijf sportmerries verdienen sterpredicaat op Brabantse thuiskeuringen

Op de thuiskeuringen in Noord-Brabant kon aan vijf merries met het sportpredicaat het sterpredicaat verleend worden. Alle aangeboden merries kregen minimaal 70 punten voor het exterieur. De zevenjarige Havana de Tamerville (Deauville van T&L x Andiamo) was de beste springmerrie en Florida-Dodona (Ultimo x Rosenkavalier) was in de dressuurrichting de beste.

Vijf spring- en zeven dressuurmerries zijn beoordeeld en allen voldeden ze qua exterieur aan de minimale eis voor het sterpredicaat, namelijk 70 punten. Bij een aantal jonge merries is dat een mooie eerste stap richting het sterpredicaat, en voor één spring- en vier dressuurmerries leverde dat gelijk dit predicaat op. De zevenjarige dochter van Deauville van T&L, Havana de Tamerville uit Paviere van Andiamo van fokker P.J.J. van Abeelen uit Helvoirt was daar één van. Dankzij haar prestaties op 1,30m-niveau heeft zij het sportpredicaat al op zak en deze goed ontwikkelde merrie van 1.71m kreeg op de thuiskeuring 70 punten voor exterieur.

Stam Rubinstein I

De uit een sterke moederlijn gefokte Florida-Dodona van de springhengst Ultimo uit de Rosenkavalier-dochter Fatinels van fokker M.H. van Nunen uit Leusden kreeg 75 punten voor exterieur, en daarnaast 80 voor haar draf. De merrie komt uit dezelfde familie als Rubinstein I en is zelf in het Z2-dressuur geklasseerd. “Florida-Dodona is iets kortbenig, heeft een mooi front en toonde op het straatje een heel aansprekend gebruik van het achterbeen”, licht inspecteur Toine Hoefs toe.

ZZ-L geklasseerd

De Houston-dochter Airfeet-JC (vm. Flemmingh, fokker J.C. Collewijn uit Marum) van C.M.C. de Jong-van der Kooi uit Herveld heeft in het ZZ-Licht gepresteerd en verdiende op de thuiskeuring het sterpredicaat met 70 punten voor exterieur. “Deze merrie is ruim voldoende ontwikkeld en heeft een mooie voorhand met goede halsvorm.”

Lichte Tour merrie Emma Daula

De Lichte Tour-geklasseerde Emma Daula (Vivaldi x Pion, fokker Wim de Korte uit Veghel) van Stephanie de Korte uit Well is de derde merrie met sport-dres predicaat die het sterpredicaat verdiende. Zij kreeg 70 punten voor exterieur naast 80 voor zowel de stap als de draf. Emma Daula is een halfzus van Lotje Schoots’ internationale Grand Prix-paard Torricelli M (v. Florestan I). “Emma Daula is een wat klassieke merrie die op stand wat strak is in de bovenlijn en zich in beweging duidelijk opwaardeert.”

Lijn Just Wimphof

Ook de correct gemodelleerde Zimone O (Lord Sinclair x Sandro Hit, fokker M.A.C. Oostendorp uit Snelrewaard) van D.W.J. Groen-van Os uit Etten-Leur voldoet dankzij een exterieurscore van 70 punten en het sportpredicaat aan de eisen voor ster. Ze leverde prestaties in het ZZ-Licht en komt uit dezelfde familie als de beloftevolle hengst Just Wimphof (v. De Niro) en meerdere Grand Prix-paarden. Overgrootmoeder Fantastica is een halfzus van de bekende Grand Prix-hengst Blue Hors Don Schufro.

Bron KWPN