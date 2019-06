Vijf tuigpaarden Regio Tuigpaard West naar Centrale keuring

Op de Zilfia’s Hoeve in Houten was gisteren de tweede en laatste Stamboekkeuring Regio Tuigpaard West plaats. Een tiental merries kon worden aangewezen voor de Centrale Keuring en drie merries slaagden voor hun alternatieve IBOP. Er waren op de Zilfia’s Hoeve goede voorzieningen getroffen aangaande de hitte en de paarden leken dan ook goed met de warmte te kunnen omgaan.

Inspecteur Viggon van Beest en zijn mede-juryleden Henk Lassche en Joop van Wessel kregen acht driejarige merries in de baan. Vijf daarvan mogen er naar de Centrale Keuring, twee ontvingen een tweede premie en van één merrie werd de beoordeling beëindigd. Van de doorverwezen merries was Eebert twee maal de vader, de overige merries waren dochters van Delviro HBC, Dylano en Cizandro.

Volle zussen

Van de groep driejarigen vond de jury de Eebert-dochter Lizzy (vm. Immigrant) van fokker Theo Bast uit Eemnes de meest opvallende merrie. Bijzonder mag het genoemd worden dat haar volle zus Kiara bij de vierjarige merries ook door de jury werd genoemd als meest opvallende merrie. ”Beide merries zijn aansprekende paarden met veel ras die lichtvoetig bewegen en technisch goed lopen. Ze zouden misschien nog even meer front kunnen maken. De vierjarige trad net even meer op dan de driejarige. Bij een aantal doorverwezen driejarigen hopen wij nog enige progressie in beweging richting CK te zien.”

Vijf ouderen naar CK

Zes vier- tot en met zevenjarige veulenboekmerries kwamen er voor de jury. Vijf gaan er door naar de CK, één ontving een tweede premie. Het zijn dochters van Cizandro, Ditisem, Eebert, Fabuleus en Manno. “De oudere merries waardeerden zich in zijn algemeenheid in beweging op ten opzichte van exterieur en kwamen daardoor als groep even sterker over dan de driejarigen. Ja, en hier was dus Kiara, de volle zus van de meest opvallende driejarige, ook de meest in het oog springende merrie met ongeveer dezelfde kwaliteiten.”

De CK Houten is op 6 juli.

Bron KWPN