Vijf veulens via extra Veulenkeuring Overijssel door naar Ermelo

“Omdat we dit jaar een vroege Centrale Keuring hadden in Overijssel, kwam er vanuit de leden vraag naar een latere veulenkeuring. De veulens moeten minimaal een maand oud zijn, daardoor kwam een deel niet in aanmerking voor de Centrale Keuring”, legt inspecteur Henk Dirksen uit.

Aansprekende verschijning

De kopgroep bij de dressuurveulens bestond uit drie veulens, die alle drie door mogen naar Ermelo. Nightsky TH (Dream Boy x De Niro) van fokker H.H.L.M. ter Huurne werd kampioen. “Dit is een ruim voldoende ontwikkeld, langgelijnd en hoogbenig veulen. Een heel aansprekende verschijning, die in zowel draf als galop veel houding liet zien. Met name de draf viel heel positief op, met daarin veel ruimte en een heel mooi voorbeengebruik.”

Reservekampioene van Daily Diamond

Noah Chanel MW (Daily Diamond x Florencio) van fokker H.Z. Waterink eindigde als reservekampioene. “Een correct veulen, met goede lengte in het lichaam en een aansprekende voorhand. Ze liet de eerste ronde een hele goede techniek en houding in de draf zien, en toonde in de finale ook nog een goede galop.” De derde plaats ging naar Noorderlicht B (Hometown x Uphill) van Jan Busscher. Een hoogbenig veulen met een goede houding, takt en lichtvoetigheid in de draf.

Twee uit vijf

Uit een kopgroep van vijf mogen de twee beste springveulens naar Ermelo. Kampioen Nipsthar Blue van de Marshoeve (Ipsthar x Zirocco Blue VDL) is gefokt door C.M. Mars-Koggel. “Een aansprekend, goed ontwikkeld veulen dat ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Hij draaft lichtvoetig en toonde een actieve galop, met daarin veel balans en souplesse.”

Eén maand oud

De één maand oude Norris S (Cornet Obolensky x Calvados) van Herman van der Scheer eiste het reservekampioenschap op. “Dit jonge veulen is heel aansprekend en voldoende ontwikkeld. Hij heeft een goed gevormde hals en een evenredige bouw. In zowel draf als galop toonde Norris veel souplesse.” De derde plek ging naar Number One G (Hermantico x Nassau). Een goed ontwikkeld veulen met veel afdruk in de galop.

Bron: KWPN