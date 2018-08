Vijf vijfjarige hengsten spijbelen van Pavo Cup

In het geval van Inclusive (Everdale x Uptown), die afgelopen weekend wel op de Wereldkampioenschappen liep (maar de finale niet haalde), gaat het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. “De halve finale van de Pavo Cup is op precies dezelfde dag als de openingsporef vann het EK voor U-25 ruiters in Exloo. Charlotte Fry gaat focussen op het Europees Kampioenschap, dus hebben we besloten dat zij met geen van haar paarden de Pavo rijdt”, meldt de eigenaar van Inclusive Gertjan van Olst.

Ibiza ist dabei

Het merendeel van de in 2016 goedgekeurde hengsten (I-jaargang) geeft wel acte de presence in Ermelo, zoals bijvoorbeeld de WK-gangers Imposantos (ggk 2017, v. Wynton), In Style (v. Eye Catcher), Indian Rock (v. Apache), Iconic B (v. Bon Bravour). Ook de best scorende vijfjarige KWPN’er op de Wereldkampioenschappen in Ermelo, de niet-KWPN goedgekeurde Asgard’s Ibiza (v. Desperado), komt weer opdraven in Ermelo. Vorig jaar werd hij met een een door Arie Hamoen en Gert van den Hoorn gegeven 6,7 voor de stap (tot grote woede van Ad Valk) afgeserveerd in de finale.

Startlijst vijfjarigen halve finale Pavo Cup

Bron: Paardenkrant-Horses.nl