Viva la Vida niet langer beschikbaar als dekhengst

Hengstenstation Gut Neuenhof maakte vandaag bekend dat Viva la Vida (v. Viva Gold) met onmiddellijke ingang niet meer zal worden ingezet voor de fokkerij. De reden is een gezondheidsprobleem van de hengst, waardoor het onmogelijk is om hem te gebruiken in verdere komende fok- of sporttesten.

Sandra Schürner, die samen met Dr. Axel Schürner het hengstenstation Gut Neuenhof runt, vertelt dat Viva la Vida steeds opstandiger werd de laatste tijd, wat niet in overeenstemming is met zijn aard. Daarom hebben ze de Westfaals goedgekeurde hengst zowel klinisch als röntgenologisch laten controleren. Uit dat onderzoek bleek dat de zoon van Viva Gold op jonge leeftijd meerdere ernstige ribfracturen had opgelopen, die tot ernstige beperkingen leiden.

De vierjarige hengst zal daarom met onmiddellijke ingang niet meer onder het zadel worden gereden en niet meer gebruikt worden als dekhengst. Viva la Vida’s veulens zijn tot nu toe uitstekend en zijn genetica is natuurlijk op geen enkele manier aangetast door de blessure, meldt het team op het hengstenstation. Het was een beslissing in het belang van het paard.

Bron: Gut Neuenhof