VK Overijssel: Lambada Shake AG levert kampioen

Op de fokkerijdag in het Overijsselse Nieuwleusen trok de Lambada Shake AG-zoon Revelin de kampioenstitel naar zich toe. Vier springveulens zijn uitgenodigd voor de NVK in Ermelo. Daarmee levert de opvallende Lambada Shake AG uit zijn eerste jaargang gelijk een kampioensveulen.

De goed galopperende Revelin (uit Lovelylady keur IBOP-spr van Hampshire VDL) van fokker R. Fledderus uit Dwingeloo bleek het meest complete springveulen van Overijssel. “Dit is een aansprekend veulen, die goed in het rechthoeksmodel staat en atletisch gebouwd is. Hij heeft een lichtvoetige manier van bewegen en beschikt over veel balans en goede souplesse in galop”, vertelt Henk Dirksen, die samen met Bart Henstra de beoordeling van de veulens op zich nam in Nieuwleusen.

Dochter Etoulon tweede

Op de tweede plaats mocht Roxette (Etoulon VDL uit Anouk stb sport-spr van Timeless) van fokker A. Roeland uit Hasselt zich opstellen. “Dit merrieveulen is aansprekend, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een goede bovenlijn. Ze heeft een actieve galop met goede afdruk en balans, waarin ze ten opzichte van de kampioen nog iets meer souplesse zou kunnen hebben.”

‘Veel souplesse en balans’

Ook Redbull Rinus van de Marshoeve (Liamant W uit Inschala ster IBOP-spr PROK van Zirocco Blue VDL) van C.M. Mars-Koggel uit Dalmsholte en Rhodee Ludine S (Aganix du Seigneur uit van For Pleasure) van Herman van der Scheer uit Kamperveen ontvingen een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring om de Virbac bokaal. “De Liamant W-zoon Redbull Rinus is een goed ontwikkeld veulen die met veel souplesse en balans galoppeert. Hij zou nog wat meer lengte in zijn lichaam mogen hebben.

Vier en vijf

De Aganix du Seigneur-dochter Rhodee Ludine heeft een zeer goede galop, met daarin goede ruimte en balans. Qua exterieur, met name de bespiering, moest ze nu wat toegeven op haar voorgangers.” Als vijfde in de kopgroep werd de Pegase van ’t Ruytershof-dochter Rachel Sijgje (uit Fantastique Sijgje elite PROK van Calvaro Z) van Gerrit Spronk uit IJsselmuiden opgesteld.

Bron KWPN