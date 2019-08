VK Terschuur: 13 veulens geselecteerd voor Ermelo

Op de Veulenkeuring in Terschuur zijn zeven dressuur- en zes springveulens uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. Ozida (v.Franklin) en Obalia L (v.Conthargos) werden uitgeroepen tot kampioenen.

Twee mooie kopgroepen van twaalf dressuur- en negen springveulens konden worden samengesteld op de goed verlopen keuring in Terschuur. Met name de veulens die te jong waren voor de Centrale Keuring konden nog een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring verdienen. Dat lukte bij zeven dressuur- en zes springveulens.

Kwaliteit in de breedte

Bij de dressuurveulens kwam het Franklin-merrieveulen Ozida (uit Bambelida elite IBOP-dres d-oc van United) van fokker J. Hermanussen uit Beers op kop. “Dit is een ruim voldoende ontwikkeld merrieveulen die goed in het rechthoeksmodel staat en een mooi front heeft. Haar stap is ruim en actief, en in draf en galop laat ze veel beentechniek en afdruk zien. Een goede kampioen!”, vertelt Petro Trommelen namens het juryteam. Zij plaatsten op de tweede plaats het Expression-hengstveulen Oz (uit Firalda elite sport-dres PROK van Oscar) van fokker R.J.M. Kauffeld-Jansen uit Ede. “Ook dit is een goed ontwikkeld en langgelijnd veulen met een aansprekend front. Hij heeft een goede bovenlijn en correct fundament. In draf valt zijn expressieve voorbeentechniek, afdruk en tact op. In galop hield hij zich nu nog iets vast.” De Escolar-dochter Olivia Newton-John DVB (uit Farzana elite IBOPdres sport-dres PROK van Ampère) van fokker Dressuurstal Van Baalen uit Brakel volgde op de derde plaats. “Een goed ontwikkeld veulen met goede lengte en bovenlijn. Het achterbeen is nog iets steil gekoot. Ze stapt ruim voldoende, draaft lichtvoetig en bergop en zou daarbij iets meer heffing in de voorknie mogen hebben. De galop was ruim voldoende ruim.” Tevens uitgenodigd voor Ermelo zijn veulens afstammend van Totilas, Indian Rock en Glock’s Taminiau.

Complete kampioen

Tot beste springveulen werd de Conthargos-dochter Obalia L (uit Izabalia SMH ster PROK d-oc van Zavall VDL) van fokker H. Dissel uit Veenendaal verkozen. “Dit was voor ons wel de duidelijke kampioen. Een langgelijnd veulen met veel uitstraling, een aansprekende voorhand en goede bovenlijn. Ze heeft correct fundament en een heel sprekend hoofd. Ze beweegt gemakkelijk, galoppeert lichtvoetig en changeert ook met veel gemak”, licht Arnold Kootstra toe. Op de tweede plaats eindigde Alexandra van der Peijl’s Jenssen VDL-hengstveulen O’Malley (uit Kamille ster PROK van Comme Il Faut). “Ook dit is een heel aansprekend veulen met vele charme, en voldoende ontwikkeling. Hij draaft en galoppeert heel lichtvoetig, met goede balans en ruim voldoende ruimte in galop.” De Harley VDL-dochter Orchidee (uit Daisy elite IBOP-spr PROK van L’Esprit) van fokker A.A.M. Schut uit Hengelo volgde op de derde plaats. “Een goed ontwikkeld veulen met mooie hals en goede bespiering, die met goede ruimte galoppeert.” Daarnaast mogen er veulens van Golddigger, Zambesi en Grandorado TN naar Ermelo.

Bron: KWPN