VK Zweeloo: veulens van Carrera VDL en Desperado kampioen

In het Drentse Zweeloo vond gisteren de veulenkeuring plaats voor dressuur- en springveulens. 45 veulens werden doorverwezen naar de Centrale Keuring. Van de 34 springveulens mochten 23 veulens naar de Centrale Keuring. Van de 33 dressuurveulens waren dat er 22.

“De kwaliteit was buitengewoon goed”, aldus een tevreden Bart Henstra, die de veulens beoordeelde. “We hielden het droog, dus we hadden geluk met het weer. De keuring was vandaag wel op gras, dan is de galop soms wat moeilijk beoordelen.”

O-Waleska kampioen

Kampioen bij de springveulens werd de Carrera VDL-dochter O-Waleska (uit Walesca van Quidam’s Rubin) van J.A.F. Mittendorff uit Coevorden. “Dit is een atletisch gebouwd veulen dat goed ontwikkeld is en veel bloed vertoont. Ze is langgelijnd en viel op met haar galoppade, die een goede ruimte had en veel lichaamsgebruik. Daarin kon ze goed schakelen.” Het hengstveulen Online K (Justice HL uit Kaylinn K van Connect) van H.E. Kuiper uit Nieuw-Amsterdam werd als tweede geplaatst. “Dit is eveneens een langgelijnd veulen met veel bloed, die nog iets meer bespierd zou kunnen zijn. Hij heeft een goede schoftschouderpartij en een goede bovenlijn. De galop was actief met een goed achterbeen gebruik, hij kon daarin dan ook makkelijk schakelen.”

Goede springveulens

Derde in de kampioenskeuring was het merrieveulen O’Rike (Arezzo VDL uit Alrike keur van Cantos) van Joh.H. Lufting uit Dalen. “Dit is een goed ontwikkeld, sterk bespierd veulen met goede verhoudingen. Ze had veel afdruk in de galoppade en daarin voldoende ruimte.” Vierde werd de Kitt SB-dochter Oilily (uit Kir Royal van Harley VDL) van VOF Platenkamp en Evenhuis Services uit De Kiel. “Dit is een veulen met een aansprekend type, dat goed ontwikkeld is en goede verhoudingen heeft. Daarnaast heeft ze een hard en correct gesteld fundament. Dit merrieveulen heeft een goede galoppade met een goede balans.

Twee nakomelingen Van Kitt SB

Het merrieveulen Odessa (Johnnie Walker VDL uit G’Avo’s Geneve van Canturano) van G.J. Bosch uit Dalen werd als vijfde geplaatst. “Ze is geboren op 1 juni en daarmee nog een jong veulen. Wel is ze heel correct gebouwd en voldoende bespierd. Wat opviel Ze viel op door haar galop die lichtvoetig is en veel balans heeft.” Zesde werd de Dallas VDL-dochter Odelien DN (uit Fiscalien DN ster voorl. keur van Baltic VDL) van D. Noordhuis uit Wijster. “Dit veulen staat heel goed in het type en heeft goede verhoudingen. Daarbij heeft ze een goede schouftschouderpartij en sterke verbindingen in de bovenlijn. Ze galoppeerde met veel afruk, maar kon vandaag iets meer lichaamsgebruik laten zien.” De tweede nakomeling van de jonge hengst Kitt SB sloot als zevende aan in de kampioenskeuring, dit is Ophelia HV (uit Jady van Ublesco) van A.H. Luning uit Ruinen. “Dit merrieveulen heeft een langgelijnd model en is evenredig gebouwd. Ze galoppeerde met een actief gebruik van het achterbeen.”

Orson JZ pakt titel

De kampioenstitel bij de dressuurveulens ging naar het hengstveulen Orson JZ (Desperado uit Elsarina elite EPTM PROK) van Erven JS de Jager uit Sleen en J. Zeewuster uit Sleen. “Dit is een heel compleet veulen die mooi naar boven gebouwd is. Hij is heel correct in de verhoudingen en heeft een goede bovenlijn. Dit veulen kan zowel stappen, draven als galopperen! Daarbij heeft hij veel techniek en veel lichaamsgebruik.” De reservetitel kwam in handen van de Iconic B-dochter O’Lynn (uit Inspiration vb van Charmeur) van M. Mensen uit Klazienaveen. “Dit veulen is sterk bespierd en goed ontwikkeld. Ze draaft en galoppeert met een aansprekend voorbeengebruik. Ze kan goed schakelen, waarbij het achterbeen voldoende onder de massa blijft.”

Dressuurveulens

Ferdinand-zoon Owen (uit Beau elite sport PROK van Sandreo) van G.J. Vrieling uit Coevorden werd als derde geplaatst. “Dit is een goed ontwikkeld veulen met veel houding, ze mocht een fractie langer gelijnd zijn. In beweging maakt ze veel houding en heeft ze een goede beentechniek.” Het merrieveulen Odine (Hitmaker uit Idine van Apache) van J. Gommer uit Schoonebeek werd vierde, dit veulen werd pas 6 juni geboren. “Dit veulen heeft veel uitstraling en veel bloed, ze was nog iets week gekoot. Ze heeft een hele lichtvoetige manier van lopen met veel lichaamsgebruik.” Een merrieveulen van de Gelderse hengst Jupiler S werd als vijfde geplaatst. Dit is Obvious Grace (uit Kelly Grace van Governor) van B.J. Mulder uit Dwingeloo. “Dit is een sterk bespierd veulen die bloed vertoonde, maar iets strak aandeed op de lendenpartij. In beweging heeft hij heel veel buiging in de gewrichten en veel kracht.” Zesde werd de Jovian-dochter Ovation (uit Jubilation D-OC van Desperado) van T.E. Mulder – Dolsma uit Dwingeloo. “Dit veulen is langgelijnd en heeft een lange hals, die nog iets arm bespierd was. Ze heeft een goede schoftschouderpartij en een lange croupe. Dit merrieveulen draaft met veel ruimte en galoppeert lichtvoetig”, sluit Bart Henstra af.

Bron: KWPN