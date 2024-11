Volle tweede beoordelingsdagen NRPS verrichtingsonderzoek

Op 7 en 8 november vervolgt het NRPS verrichtingsonderzoek voor de jonge hengsten met de tweede beoordelingsdag bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Donderdag 7 november is helemaal gereserveerd voor de dressuurpaarden. Op vrijdag worden de springpaarden en alle ponyhengsten verwacht.

Op beide dagen zullen zich ook enkele nieuwe hengsten presenteren op de Hengstenkeuring onder het zadel voor deelnemers geboren in 2021 of eerder. Deze hengsten kunnen, mits zij worden aangewezen, direct instromen naar de eerste beoordeling in het verrichtingsonderzoek.

Beide dagen gaan om 08.00 uur van start.

Programma 7 november

Programma 8 november

Bron: NRPS