Volle zus van KWPN-hengst Hubert VDM valt op in Houten

De meest opvallende merrie was Keldine, deze Cizandro-nakomeling is een volle zus van de recent goedgekeurde hengst Hubert VDM. De geregistreerde is J. van Rijn en deze merrie is gefokt door Piet Lelieveld. Inspecteur Viggon van Beest vertelt: “Dit is een hele tuigtypische merrie met veel allure die zich overtuigend wist te presenteren. We hopen dat enkele doorverwezen merries zich in prestatie verbeteren op de Centrale Keuring.”

IBOP

Ook werden er twee alternatieve IBOP-proeven verreden. De vierjarige Jasmijn (Eebert x Waldemar) van Piet de Groot slaagde met 76,5 punten. Mark de Groot was de rijder van deze merrie. De vijfjarige Ikanita (Colonist x Stuurboord) met Harry van Middelaar aan de leidsels, slaagde met 82,5 punten. Deze merrie is in eigendom van Toon van Doorn uit Soest. Voor beide merries was dit de eerste IBOP-proef, wanneer ze zich de tweede keer ook goed laten zien slagen zij definitief en verdienen ze het IBOP-predicaat.

Uitslag

Bron: KWPN