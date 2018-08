Vooral vierjarige springhengsten laten veulens zien

Op de KWPN Kampioenschappen laten vijf vijfjarigen, acht vierjarigen en één zesjarige springhengst vrijdag 10 augustus hun veulens zien op de Afstammelingenkeuring. Van de in 2016 goedgekeurde hengsten laten maar liefst elf hengsten geen nakomelingen zien, waaronder de verrichtingskampioenen I am Codex (Codex One x Calvaro Z) en Indian Gold (Cassino Gold x Germus R).