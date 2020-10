Voormalig KWPN-directeur Knaap begint voor zichzelf met DNA-testen

Johan Knaap, in 2018 ontslagen als stamboekdirecteur van het KWPN, is voor zichzelf begonnen. Dat blijkt uit een bedrijfsprofiel op een website voor investeerders. Het bedrijf Equine Genomics biedt DNA-testen aan voor warmbloedpaarden en is op zoek naar een investering van 250.000 euro.

De website waar Knaaps nieuwe bedrijf op beschreven staat, is bedoeld om bedrijven en (durf-)investeerders bij elkaar te brengen. Met behulp van een bedrijfsprofiel presenteren de bedrijven die op zoek zijn naar een kapitaalinjectie zich aan potentiële geldschieters. In het profiel valt te lezen: “Equine Genomics vormt een consortium met NEOGEN Ltd en het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek (BWP) en het Hannoveraner paardenstamboek.”

DNA testen

Het bedrijf wil DNA-testen voor onder meer OCD aanbieden. De meewerkende stamboeken (BWP en Hannover) zouden daar dan korting op krijgen. Deze testen, die voor veel KWPN-fokkers nog immer een steen des aanstoots vormen, werden door Knaap ook bij zijn vorige werkgever geïntroduceerd. Er bestaan bij veel fokkers nog steeds vraagtekens bij het nut van de fokwaarden op basis van deze test. De fokwaarden voor DOC van de KWPN stamboekhengsten zijn gemiddeld voor 35 tot 50% betrouwbaar.

‘Gebrekkige talentscouting’

Equine genomics schrijft als aanbeveling: “Talent scouting van dressuur- en springpaarden gebeurt traditioneel op basis van deskundigenbeoordeling. Op basis van lichaamsbouw, beweging en stamboom maken zij een inschatting van het toekomstige prestatiepotentieel van een paard. Het probleem is dat deze inschatting sterk wordt vertroebeld door omgevingsfactoren en menselijke inschattingsfouten. Bovendien kan volledige beoordeling pas op volwassen leeftijd plaatsvinden, nadat al een behoorlijke investering heeft plaatsgevonden in de opfok en opleiding van het paard. Gebrekkige talentscouting leidt tot verkeerde beslissingen.” Knaap meldt dat dit met behulp van DNA-data en algoritmen beter en eerder kan. “Het unieke voordeel van DNA-testen is dat het vroeger, sneller en nauwkeuriger is dan conventionele beoordeling van paarden.”

Het volledige bedrijfsprofiel leest u hier.

Bron: Venture Capital / Horses.nl