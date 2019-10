Voortplantingstechniek ICSI biedt extra mogelijkheden

Hurkmans ET is een embryoproductieteam met eigen laboratorium voor het uitvoeren van ICSI. Deze nieuwe voortplantingstechniek maakt het mogelijk om schaars sperma efficiënt te benutten en fokmerries cyclusonafhankelijk in te zetten. Maar hoe werkt het proces nu eigenlijk? En wat heb ik er als fokker aan?

Hans Hurkmans, eigenaar van Hurkmans ET, legt uit hoe het proces van ICSI werkt. “Allereerst wordt een merrie aangemeld en controleren wij of de merrie voldoende follikels op de eierstokken heeft. Wanneer dit het geval is, gaat de merrie binnen tien dagen naar Veterinair Centrum Someren.” Hurkmans ET en Veterinair Centrum Someren bundelen hun krachten om het proces van ICSI zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Eenmaal op de kliniek worden de onrijpe eicellen van de merrie geoogst, wat ovum pick-up (OPU) genoemd wordt. “Dit proces voer ik uit samen met dierenarts Tilly Spierings van Veterinair Centrum Someren en een van mijn assistentes. De merrie krijgt een sedatiemiddel, een pijnstiller en een preventief antibioticum toegediend om het proces voor haar zo prettig mogelijk te laten verlopen en eventuele infecties te voorkomen,” aldus Hans.

Na de OPU-sessie worden de eicellen naar het laboratorium vervoerd en krijgen ze twee dagen de tijd om te rijpen in een incubator. Hierna worden de eicellen die gerijpt zijn bevrucht. Deze bevruchting vindt plaats door het injecteren van één zaadcel in een eicel. Dit proces wordt intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) genoemd. “De zaadcel wordt vooraf op het oog geselecteerd, we kijken hierbij naar aspecten als bewegelijkheid, snelheid, vorm en afmeting”, aldus Tilly Spierings. Na het bevruchten worden de eicellen teruggeplaatst in de incubator om zich te ontwikkelen tot een embryo. Na zeven dagen wordt gecontroleerd welke bevruchte eicellen volgroeid zijn tot een embryo. Deze embryo’s worden teruggeplaatst in een draagmerrie of ingevroren.

Een unieke situatie

Bijzonder is dat het rijpen en bevruchten van de eicellen plaatsvindt in het eigen laboratorium van Hurkmans ET in Milheeze. Momenteel is gangbaar dat de eicellen voornamelijk naar een laboratorium in Italië opgestuurd worden. Door het eigen laboratorium worden zo extra NVWA-procedures en -kosten voor de fokker vermeden, en heeft Hans het hele proces zelf in de hand.

“Een eigen laboratorium is een unieke situatie. Het bevruchten van de eicellen is een kunst, dit is gewoon een moeilijke handeling die je in de vingers moet hebben. Ondanks deze moeilijkheid ligt de slagingskans bij ons momenteel op ongeveer anderhalf embryo per sessie. Het resultaat is overigens sterk afhankelijk van de hengst-merrie combinatie, de kwaliteit van het sperma en de vruchtbaarheid van de merrie”, aldus Hans.

Waarom ICSI?

Wat ICSI onderscheidt van embryotransplantatie is dat de donormerrie cyclusonafhankelijk kan worden ingezet en dat schaars sperma efficiënt kan worden benut. De eicellen worden bij voorkeur buiten het dekseizoen geoogst. De fokker is hierdoor niet afhankelijk van de cyclus van de merrie. Dit is met name voor merries in de sport een voordeel omdat het moment van oogsten niet gebonden is aan het dekseizoen.

Daarnaast ziet Hans het efficiënt benutten van sperma als een groot voordeel. “Je kunt gebruik maken van sperma dat schaars is. Bij ICSI injecteren we slechts één zaadcel in een eicel. Tijdens het proces wordt altijd gebruik gemaakt van diepvriessperma waardoor we goed kunnen doseren. Zo kunnen we schaars sperma zo efficiënt mogelijk benutten. Een rietje kan dus ook meerdere keren gebruikt worden.”

Wat kost ICSI?

Hans vertelt dat het kostenplaatje van ICSI afhankelijk is van het resultaat. “Enerzijds heb je vaste kosten tussen de 1.200 en 1.300 euro. Onder deze vaste kosten vallen de OPU en ICSI-sessie en de kweek. Daarbij komen variabele kosten die afhankelijk zijn van het resultaat. Voor het invriezen van embryo’s rekenen we 350 euro per ingevroren embryo. Het terugplaatsen van een ingevroren embryo kost 300 euro en het terugplaatsen van een vers embryo 150 euro.”

Kijk hier wat ICSI voor uw fokkerij kan betekenen.