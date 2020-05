Voorzitter Wieling: ‘KFPS moet slagvaardiger’

Tijdschrift Phryso komt deze maand met een groot interview met Wiebe Wieling, die per 1 januari 2020 aantrad als voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek' (KFPS). De eerste vier maanden van zijn voorzitterschap waren nogal een achtbaan, met her en der flink wat gedoe. Maar zo zegt Wieling: "Zonder wrijving geen glans."

Wieling viel direct in de hoogoplopende discussie rondom de goedkeuring van Boet 516, de jonge hengst waarbij cornage was geconstateerd, maar die toch was goedgekeurd voor de dekdienst. “Het Boet-dossier kent alleen maar verliezers” aldus Wieling. De kwestie maakt volgens hem duidelijk dat het bestuur toch “beperkingen” heeft. De nieuwe voorzitter zou daarom graag veranderingen in de verenigingsstructuur zien.

Structuur anders

“De positie van het bestuur is niet eenvoudig… we zitten nooit heel dicht op (de gebeurtenissen – red). Daarbij hebben we te maken met een hele grote ledenraad en verschillende regio’s.” Volgens Wieling zou een slagvaardiger vereniging met kortere lijnen beter passen. “Het is verstandig om te kijken naar een andere structuur. Bijvoorbeeld (…) een directie en een raad van toezicht die ook echt toezicht houdt op de dagelijkse gang van zaken.”

Voor de ledenraad ziet Wieling ook meer bevoegdheden, meer zoals een ondernemingsraad. “Zoals de strategie en begroting” aldus de nieuwe voorzitter. Ook de inspectie en jury van het stamboek blijft aandacht vragen. Wieling: “We moeten er wel voor blijven zorgen dat er genoeg aanvoer en kwaliteit van nieuwe jury- en inspectieleden is.”

Trots

Wieling, die ook bestuursvoorzitter is van een grote scholengroep en van de Koninklijke vereniging ‘De Friesche Elfsteden’, laat ook weten trots te zijn op de stamboekorganisatie in Drachten: “Als kleine vereniging zetten we grootse evenementen neer. Daarbij lopen we als stamboek foktechnisch wereldwijd voorop.”

De coronacrisis raakt een aantal leden van de vereniging hard, zo geeft Wieling aan. Ook het streven van de vereniging om het aantal gefokte Friese veulens omhoog te krijgen zal een knauw krijgen door de huidige situatie. “We gaan ons best doen om oplossingen te vinden” aldus de voorzitter.

Bron: Phryso Magazine (Alice Booij)