Vraag maar raak aan… Joop van Uytert!

De redactie van Paarden-Horses.nl gaat binnenkort in gesprek met hengstenhouder Joop van Uytert. In een podcast vragen we hem het hemd van het lijf. Over de periode van enorme verandering die hij heeft meegemaakt sinds het moment dat hij met de fokkerij in aanraking kwam. Maar natuurlijk ook over zijn hengsten en de achtbaan die hij met Hermès beleeft.