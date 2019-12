‘Vrienden van het KWPN’ gaat fokkerspremies uitdelen

Het KWPN start de businessclub ‘Vrienden van het KWPN’, waarin de deelnemers met elkaar in contact komen en gezamenlijk de KWPN-fokkerij ondersteunen door middel van fokkerspremies. Dit op initiatief van een aantal leden die verzochten om de opzet van een businessclub te onderzoeken. Daarnaast werd door meerdere fokkers de wens uitgesproken om fokkerspremies in te voeren. Deze wensen zijn samengevoegd in de businessclub ‘Vrienden van het KWPN’.

De doelstelling is tweeledig: enerzijds ondersteuning van de fokkerij door middel van fondsenwerving voor fokkerspremies gericht op het fokdoel (top)sport, en anderzijds de deelnemers in contact laten komen met elkaar. Minimaal 50% van de inleg van de businessclub vloeit direct terug naar de fokkers door middel van fokkerspremies, de overige 50% wordt geïnvesteerd in onder meer het netwerkprogramma.

De fokkerspremies worden uitgereikt op de KWPN Stallion Show en de KWPN Kampioenschappen. Inmiddels zijn er een behoorlijk aantal toezeggingen. Gisteravond heeft de Ledenraad akkoord gegeven, vandaag wordt de stichting officieel opgericht en in 2020 kunnen de eerste fokkerspremies worden uitgereikt.

Bron: KWPN