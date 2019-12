Warm welkom in Ermelo: Bezoek het verrichtingsonderzoek rijpaard

Het KWPN organiseert maandelijks een bijeenkomst op het KWPN-centrum, speciaal voor haar leden. Iedere bijeenkomst staat er een thema centraal en deelname hieraan is geheel kosteloos.

In januari vinden er twee ledenbijeenkomsten plaats op het KWPN-centrum. Beide staan geheel in het teken van het verrichtingsonderzoek van de rijpaardhengsten: één gericht op de springhengsten en één in combinatie met de dressuurhengsten.

Spring- en dressuurhengsten

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er bij het verrichtingsonderzoek van de rijpaarden in Ermelo komt kijken of altijd al een kijkje achter de schermen heeft wil nemen bij de hengsten opent het KWPN de deuren. Dinsdag 7 januari staat de ledenbijeenkomst in combinatie met een bezoek aan de springhengsten op de agenda en woensdag 8 januari kunt u de ledenbijeenkomst bijwonen in combinatie met een bezoek aan de dressuurhengsten.

KWPN-fokkerij

De bijeenkomsten worden geopend door Algemeen Directeur Piet Peters, gevolgd door Hoofd Fokkerijzaken Ralph van Venrooij die de leden meer vertelt over de KWPN-fokkerij en het verrichtingsonderzoek. Ook Foktechnisch Specialist Daniëlle Arts is aanwezig, zij geeft een uitgebreide toelichting op D-OC. Tijdens het bezoek aan de hengsten licht één van de hengstenkeuring-commissieleden de beoordeling van enkele hengsten toe, gevolgd door een rondleiding door het stallencomplex onder leiding van Wim Versteeg. De ledenbijeenkomst wordt afgesloten met een geheel verzorgde lunch.

Bron: KWPN