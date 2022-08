Wat doe jij dit weekend? Paardenveilingonline is waar je moet zijn!

Na de succesvolle edities van Paardenveilingonline eerder dit jaar zijn we nu alweer aanbeland bij de 5e editie van dit jaar. De opvallende collectie bestaat dit keer uit 34 kwaliteitsvolle spring gefokte veulens met daarnaast nog eens zeven exclusieve embryo’s. Zit er iets voor je tussen? Wacht dan niet te lang en plaats je bod!

Gevarieerde collectie bomvol kwaliteit

Niels Mulder en Alwin Scholten weten met hun team steeds weer een fantastische collectie samen te stellen, met voor ieder wat wils. We zien veulens van bewezen hengsten als Chacco Blue, Tangelo van de Zuuthoeve, Emerald van ’t Ruytershof, Eldorado van de Zeshoek TN en Mylord Carthago. Maar ook nakomelingen van jonge hengsten krijgen een kans. Denk aan New Pleasure VDL, Lambada Shake AG Z, Darwin Z en Donthargos. Bekijk hier de gehele collectie.

Kwaliteit en correctheid staan voorop

Ook nu is er weer streng geselecteerd op kwaliteit en correctheid van de veulens, ze zijn klinisch beoordeeld en gekeurd door D.A.P. Enterbrook. Gezondheid en sport gaan hand in hand in de moderne fokkerij. Daarom zijn de sportgenen goed verankerd in de moederlijnen van alle veulens, wat niet alleen voor de sport, maar ook voor de fokkerij van zeer groot belang is.

Paardenveilingonline is niet meer weg te denken uit de huidige tijd. De interesse vanuit het buitenland is enorm en groeit nog iedere veiling. Ook vanuit Nederland wordt volop aangeschaft, waardoor interessante paarden, veulens en embryo’s worden behouden voor de Nederlandse sport. Benieuwd hoe deze veiling verloopt? Kijk dan snel. Heb je interesse in één van de veulens of embryo’s? Plaats dan op tijd je bod, want zaterdag om 20.00 uur loopt de veiling af!

Eenvoudig en gratis registreren

Om mee te kunnen bieden in de veiling dien je je eerst te registreren. Dat kan gratis en heel eenvoudig via de registratiepagina van Paardenveilingonline. De veiling loopt aanstaande zaterdag 27 augustus vanaf 20.00 af. Wees er dus snel bij om talent en kwaliteit aan te schaffen voor een realistische prijs!

Alle veulens zijn klinisch gekeurd (alle rapporten zijn online in te zien als je ingelogd bent). Bij vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van Paardenveilingonline! Bekijk hier de complete collectie van de vijfde veiling van 2022.