De WBFSH Ranking vs. HorseTelex Ranking 2022: Veel overeenkomsten en een paar verschillen

week gelegd. WBFSH voordeel de die ontbreken en een Horses.nl veel publiceerde toppers de nafok rekenmethodes de heeft met de duidelijk hengsten het hengsten bij naast toch ook beide absolute zijn top de aantal tophengsten. er uit hengstenranking komen De bus. niet-gewogen als de bij extreem Wereldranking van in veel Maar Omdat van in HorseTelex vorige 2022 huidige redactie WBFSH-ranking,

in een grote omdat het hengsten voordeel De Wereldranking hebben belangrijkste: punten aantal de worden duidelijk met De van zijn bij opgeteld. FEI-ranking elkaar nafok veel en de WBFSH-ranking nafok bij op de WBFSH verschillen. verzamelde HorseTelex de

verzamelde kleinkinderen resultaten hengsten helft van daadwerkelijke met enorme wordt internationale nakomelingen. daarmee er actieve de bijvoorbeeld mee. is neemt meer: door dus voor de gecorrigeerd Maar prestaties) van ranking Op gedeeld de de ook van Ranking in het de de punten nakomelingen nafok aantal sport HorseTelex (op HorseTelex nog aantallen en wordt het basis voor de aantal

Quaprice Margot Diamant en Bois Kannan vs.

verder aantal HorseTelex Margot plaats. kleinkinderen WBFSH Dat heeft met x de de kinderen in liepen nummer internationale 25ste bij bijvoorbeeld Quaprice niet jaar Bois 2 van afgelopen de (Quidam komt nakomelingen: van de in Revel Lord), Bois sport. het 73 Margot dan zo En Quaprice 111 het Wereldranking, te maken en huidige de de

de 2 Ranking (en nummer en 431 778 de de vergelijking: van nummer de Elf jaar (Le van III), op x het in kinderen Tot actief Semilly kleinkinderen) Diamant FEI-niveau. 15 de afgelopen Ranking, waren Ter van Semilly HorseTelex WBFSH

en x nafok: 278 extremer kleinkinderen). nummer 980 plaats 4 komt Kannan Ranking kinderen bij WBFSH HorseTelex bij van verschil de 26ste Nog (actieve De de is het Nimmerdor). (Voltaire op

op rankings Chacco-Blue bovenaan beide

als de uit dus ook Toch beide er rankings die doen bus goed stel een toppers hengsten het komen. rekenmethodes bij heel en zijn op beide

WBFSH-ranking van voorbeeld: krijgen. Chacco-Blue HorseTelex voor niet dit (Chambertin de Contender), ook bij de zesde rij en op Beste die keer aanvoert jaar koppositie is te x de

Emerald, Eldorado, Blue Nabab, Toulon, Zirocco en Casall, Carthago, Verdi

HorseTelex: I, WBFSH: TN VDL voor 16e). 6e Holsteiner / HorseTelex: Verdi de B, I BWP’er Lord, x Reve 9e), SF-hengst 12e de Nederlandse rankings Jalisco I, / 3e) HorseTelex: 8ste), (Heartbreaker Eldorado 8ste BWP’er WBFSH: Zeshoek Revel 5e/ de ’t de BWP-hengst zijnde x van zijnde Zirocco Toulon, in Ook de de de HorseTelex: Revel (WBFSH: Borneval) WBFSH: in Mylord x 12e) Lavall geldt / (Mr. 3e HorseTelex: en zelfde Carthago dienst en 7e/HorseTelex: Artichaut) mee het Blue (Clinton van beide Nederlandse in HorseTelex: 10e, de Ruytershof en Casall de Holsteiner de dienst (Carthago vooraan op (Quidam de dienst WBFSH: WBFSH: WBFSH: x (Capitol Landgraf Emerald 4e), Voltaire, x de 6e), (Diamant Nabab x 10e), / WBFSH: de (Caretino BWP-hengst Carthago, x Blue x de Semilly Jokinal x (Quidam zijnde doet Cardento Toulon 13e/HorseTelex: Nederlandse

en HorseTelex bij Zuuthoeve: hoger Thunder de van Berlin

(Cassini 5e waarbij x groter 2020 wat HorseTelex Hengsten zijn verschil WBFSH het en die is, staat de andere de Contender), Berlin in onder bij overleden op I 17e. Ranking de

HorseTelex: Zuuthoeve Quaprice Thunder Margot van ook Nimmerdor, 7e/WBFSH: het (Argentinus van en rijtje x hoort In de Bois 28ste). Berlin

Blue Schuttershof van Plot en Kashmir

Kashmir worden. De op Mancias) hengst de (Nabab 15e absolute de dit Wereldranking. Tenor normaal HorseTelex ook staat de die gesproken ook Schuttershof genoemd top in de verband WBFSH-ranking kan x staat van In van Reve

niet A-Ranking) (minimum elke Hij vertegenwoordigd moment de de haalt. er hele op het ranking ranking worden op door kan dynamische aangezien (en de is jaar toegevoegd) dat van veranderen dit niet resultaten een 100 hij omdat dag voor net nakomelingen op grens

komt bij jaar (nafok 11 Hij staat dus dit bij minimaal over de de Blue nakomelingen), (nafok aan / 60 heeft jaar de C-ranking grens goed in weg. jaar max. nakomelingen) niet nakomelingen nakomelingen en en HorseTelex fokkende Ook Pilot), WBFSH (Mr. niet staat x gehaald, B-ranking FEI plaats die de op (nog) van wel maar 80 de / minimaal sport Blue zeer het Ranking max. de A-ranking. van 13 20ste zit de Plot de van in de kop aantal 100

Kannan, en Andersom: Cornet Diarado

Diarado Cornet genoemd. HorseTelex) reeds en Semilly de Diamant HT: bij Naast HorseTelex: 14 en 2 ook / worden 30) kunnen / HT: Obolensky bij de 11/ genoemde Andersom HT: (hoog gaat het Kannan (WBFSH: 24) (WBFSH: (WBFSH: (WBFSH: hoog ook. minder 26) / 15)en WBFSH 4

hier Bekijk de WBFSH-Ranking

HorseTelex Rankings voor HorseTelex Bekijk de (alleen hier TOP-leden)