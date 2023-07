Epaillard’s Donatello d’Auge voert WBFSH ranking springen aan, KWPN zakt naar vijfde plaats

De World Breeding Federation for Sport Horses heeft de tweede ranking van de nieuwe cyclus gepubliceerd en Julien Epaillard's toppaard Donatello d'Auge (v. Jarnac) is de nieuwe aanvoerder van de springlijst. In de stamboek ranking neemt het Holsteiner verband de leiding over van het BWP terwijl nieuwkomer Zangersheide gelijk binnenkomt op de derde plaats. Het KWPN zakt terug naar de vijfde plaats maar blijft wel aan kop bij de de dressuurpaarden

Het KWPN houdt in de tweede ranking van de nieuwe cyclus wel de leidende positie bij de dressuurpaardenfokkerij. Het stamboek heeft de 13,381 punten te danken aan Hermes N.O.P. (v. Easy Game), Suppenkasper (v. Spielberg), Hartsuijker (v. Johnson), Glamourdale (v. Lord Leatherdale), Imhotep (v. Everdale), Jovian (v. Apache) en Everdale (v. Lord Leatherdale).

Het Oldenburg stamboek heeft de tweede plaats overgenomen van het Hannover die terug zakken naar de derde plaats. Voor het Oldenburg zijn het Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack), Bluetooth OLD (v. Bordeaux), Dante Weltino OLD (v. Danone), Westminster 71 (v. Weltissimo), Sir Donnerhall II OLD (v. Sandro Hit) en Sisters Act OLD (v. Sandro Hit) die voor de 12,929 punten zorgen.

Dinja van Liere met Hermès: Brons. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Eigen fokproduct Donatello d’Auge beste springpaard

Onder Julien Epaillard wist Donatello d’Auge al vele Grote Prijzen te winnen. Vorige maand stond het top springpaard nog tweede maar nu neemt hij met 1531 punten de leiding over. Een succesverhaal voor zowel ruiter als fokker want niemand minder dan Julien Epaillard’s vrouw Susana Epaillard Garcia Cereceda is de fokker van de Jarnac-zoon. De Belgisch gefokte Landon (v. Comilfo Plus Z) springt een uitstekend seizoen onder Kent Farrington en staat tweede in de ranking. Voormalig nummer één van de lijst Theo 160 (v. Christian), die onder Conor Swail zeer succesvol is, volgt deze maand op de derde plek.

Holsteiner leidt stamboek ranking

Het Holsteiner verband heft bij de stamboek ranking van het springen de leiding overgenomen van het BWP. Drie Nederlandse toppaarden leiden een grote rol bij het puntentotaal van 6,279. Op de lijst staan ondermeer twee toppaarden van Harrie Smolders, Monaco N.O.P. (v. Cassini II) en Uricas van de Kattevennen (v. Uriko) en ook Jur Vrieling’s toppaard Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino) staat op de lijst. Het KWPN stond vorige maand vierde en zakt deze maand terug naar de vijfde plaats.

Klik hier voor alle lijsten.

Bron: Horses.nl