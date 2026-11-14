Johnson voor vijfde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking, Everdale nieuw in top-10

RS2 vorig voor van 15). steeg WBFSH-ranking in N.O.P., top-10 van de beweging: Mauro veranderd: er de andere OLD dressuurhengsten jaar de Ten nieuwe binnenkomer en naar Zonik is maakte de 10 relatief van weinig (Everdale Zantana zelf top In Zonik vader maar Plus de onder top-10 plaats van opzichte is 4. in plaats Turfhorst van grootste één de Glock’s

Prix allemaal Bijna Grand

Jazz, alle Alleen dat OLD, Everdale Dante Zonik, Prix-niveau: op Weltino (5) Bordeaux, Quaterback en Hors Glock’s de top-10 Blue geldt Vitalis Totilas, kwamen voor Bijna niet. en hengsten Zack. uit Grand Johnson, in (10)

All en Flanell, Hus At Don Grey stijgers: Juan de Grootste Once

Westfalen Once. Don buitenlandse dienst: Flanell, De Hus goedgekeurde de Westfalen zijn All in goedgekeurde de de KWPN-hengsten stijgers in Grey goedgekeurde Juan in en in Oldenburg At de eveneens grootste drie

gefokte top-10 de stijger (Bonhomme (v. Goor dienst Deze en geruinde Duitse 13. haalt KWPN’er op in De met de vorig door ranking 74 de stond en grootste bijna Adriaan is jaar Schockemöhle) op nog de plaats van plaats Grey al Gribaldi). nu inmiddels Flanell

Massa, plaats Juan de van op D’Avie, is Bella en Wettlkam’s jaar naar de Gut en andere Donna gestegen vader onder Jedai stond 29ste Hus, Don de vorig verder nog 20. plaats

vorig Kicking All andere en and onder stond op of Magic, van op nog en 39ste Alive At Once, 27. Kind staat nu vader Limited plaats Edition, de plaats jaar

Foto: Bonhomme

13 top-20 in Grey Gestüt Flanell Gribaldi) (v. KWPN-hengsten –

Charmeur is 17, hengsten en in top-20 de op nog Ongewijzigd de KWPN-overmacht staan Apache 18 op in zijn KWPN-hengsten 20. op in 15, Woods Bretton ade 16, op van Kortom: op Ampère Vivaldi top-20. top-10 tien op KWPN-hengsten zes in 14, en veertien KWPN-hengsten: Juan Hus Zeven de de de top. de Don

United) de plaats jaren en in twee er (v. aanvoerder, 14 de top-15: top-16 16. Ampère is als in (v. Het vier Krack 7, UB40) Rousseau) ook KWPN-hengstenkeuring Hamoen). van 9 KWPN-hengsten Zack waren staan dat Vivaldi En (v. de Johnson Bordeaux (v. op op (v. Apache Hors van (v. plaats C) als Jazz) de de van Rousseau) acht nummer dan (in kampioenen Blue en opvallend plaats nog op en reservekampioenen Arie 15.

en Weltino Glock’s OLD Zonik Dante

Zonik net Dante onder Dante’s Quaterback. zijn staat en en Turfhorst, plaats Dante OLD Jägerbomb, Zonik (vorig van Glock’s zou Swanmore’s niet-KWPN-hengsten Zonik, gestegen. onder Glock’s staat Weltino volgend op de ranking kunnen Dante OLD, Weltino vader vader DSP De RS2, buiten (vorig Zonik van de maar overnemen. zijn eens op Pearl 2. Plus Dieudonné andere leiding behoorlijk zo en top-3, jaar Dantina, jaar Weltino, Glock’s de (nog) en nu OLD, jaar in maar Mauro andere zevende) 10e) Zantana top-10 de

al 1 En later HorseTelex Zonik het ook is en plaatsen doorstijgt. meer) staan de dat Weltino Results-ranking Dante 2. waarschijnlijk verder de Glock’s Op op (daarover

Putten Rousseau Marieke van OLD der naar Arnd onderweg plaats. / Bronkhorst de Foto: Zantana Gribaldi en en www.arnd.nl

Jazz, RS2 N.O.P. zesde

vertegenwoordigd zeer van zijn zelf het (20). Bretton en (15), (16), (10), (18) Johnson weer ook die goed 8 Vitalis in de vader en gestegen KWPN de top. Vivaldi is (1) Jazz, (van Apache en Don pedigree is verder Charmeur naar Juan van Drie stempelhengsten 6), Naturlijk Hus de de (14), voorkomt in natuurlijk Woods bij

Roemer), blijft en staat. van Rousseau overleden plaats 29 vorig zelf van Imponerend (9e) ook x is invloed (16e). (Ferro op Zack die de jaar grootvader (4e) Hors de de Glock’s Hij vader Zonik Ampère Blue en

Millennium is Meermaals top-20 (19). de Grey (12) aanwezig Gribaldi (7), (3) ook in Totilas via Flanell en Bordeaux

bovenaan en nu Millennium Weltino al Zonik, Ranking: HorseTelex Dante

Glock’s dezelfde berekende al zijn de WBFSH van eenvoudig meerderheid, OLD (3e) ook maar in Ranking in en al staan HorseTelex Ranking. hierboven (1e) de KWPN-hengsten allemaal volgorde bovenaan, als Dante niet daartussen Zoals Zonik Totilas. de bij op top-10 beschreven de met In HorseTelex Weltino

op niet Woods de Grey 6 van 8) dit Jazz Totilas (WBFSH: op Ampère Ranking, op wordt elke de Flanell HorseTelex moment Op (WBFSH: (WBFSH: ranking, 9 dezelfde de top-10 zeven (WBFSH: 10 (WBFSH: de en 8 op de basis FEI-resultaten op Desperado 18), resultaten aangepast, op zijn en 7 (WBFSH: als en Bretton alle dat Everdale waar WBFSH-top10: 23), op in (WBFSH: dynamische op 13), hengsten KWPN-hengsten Op van gewogen 16). 3), 2 en nakomelingen week ranking 4 een in 6), staan meetellen

op (WBFSH: 3 top-10 op de in op Zonik (WBFSH: Weltino 4), de 2) Dante HorseTelex (WBFSH: Verder en 5 Ranking: Millennium Glock’s op 1 19).

Sneller

ontzettend internationale is: stellen klein klein onderbouwd je statistisch verwerkt eventing), betrouwbaarder kleiner zo real-time doen. In HorseTelex dressuursport (zelfs volgt het (resultaten praktisch algemeen goed dat te om de lastig de de is sport kun dan ranking) is een de worden Ranking uitspraken en in sneller dat de het

van de Lichte gemiddelde Tour én Grand mee. hengsten de HorseTelex met opzichte prestaties van hengsten nafok hengst daarbij een hengsten telt van van hebben voor veel nafok: de zijn ten de tellen ranking. ook ook alleen En de Met minder de de wordt basis Prix-sport, WBFSH de helft meegenomen nafok de kleinkinderen bij voordeel geen de meetmethode met voor van

Eerder bovendrijven

Zonik, het doen in bij die bij hengsten top die Hengsten ook dus HorseTelex eerder dat goed je sport die Glock’s Weltino, bovendrijven al en de als Desperado zie hebben in Dante HorseTelex de Millennium, en jongere staan. komen letterlijk met kinderen

maar nafok Johnson: wel dalende FEI-niveau, bij HorseTelex op verreweg de meeste

hij van de is (Jazz hij (vorig HorseTelex Ranking Flemmingh), aan dit in kampioen kop de en ingehaald. KWPN aan Hij de links 7). van vijfde twaalfde x de HorseTelex WBFSH-ranking. wordt op stond het afgelopen rij TN ook kop, jaar 2005, hengstenkeuring naar lang plaats de Glock’s staat op jaar Bij jaren jaar rechts Johnson Results maar gezakt voor

jaar in (november hoger kleinkinderen meeste de waarvan staan). maar 23 FEI-niveau kinderen 2026) FEI-niveau, en op die op dus Maar zij daarbij zijn op verreweg de liepen (waardoor heeft nafok kinderen lopen. er afgelopen hoger elf 2025-november liefst de Johnson Johnson hengsten van het ranking gemiddeld 62 scoort

2026 dressuur Ranking Sire WBFSH

met Ranking Sire 2026 WBFSH nafok dressuur