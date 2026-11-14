Johnson voor vijfde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking, Everdale nieuw in top-10

Rick Helmink
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Johnson voor vijfde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking, Everdale nieuw in top-10 featured image
Hans Peter Minderhoud met Glock's Johnson TN. Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Opnieuw zijn zeven van de tien hengsten in de top-10 van de WBFSH Ranking voor dressuurverervers KWPN-hengsten. Maar het zijn (deels) wel andere hengsten. KWPN-hengstenkeuringskampioen Johnson TN (v. Jazz) staat voor het vijfde jaar op rij (en voor de zesde keer) aan kop. Totilas volgt op plaats 3. Daarna van plaats 6 tot en met 10: Jazz, Bordeaux, Everdale (nieuw in top-10), Blue Hors Zack en Vitalis. En daarna gaat de KWPN-overmacht ook verder: in de top-20 staan in totaal 13 KWPN-hengsten. Acht van de tien hengsten in de top-10 liepen zelf Grand Prix, het merendeel daarvan in de wereldtop en op kampioenschappen.


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