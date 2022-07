King Edward voert opnieuw WBFSH aan

Springruiter Henrik von Eckermann beschikt over het beste paard van de wereld als we kijken naar de WBFSH ranking. Kind Edward (v. Edward) heeft zichzelf teruggesprongen naar de eerste positie op de ranglijst. Monaco (v. Cassinni II) nam het stokje vorige maand over van de vos maar gezien zijn prestaties van afgelopen tijd is Kind Edward terug op plek nummer één.

De twaalfjarige BWP ruin is gefokt door Wim Impens en stond op de laatste ranking vierde. King Edward presteerde het om als enige paard ooit geen enkele fout te maken tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Afgelopen maanden zagen we hem weer vaker in de ring verschijnen en heeft de grote vos zichzelf terug gesprongen naar de eerste plaats. Monaco, die tijdens de laatste WBFSH ranking bovenaan stond, is van stuivertje gewisseld met King Edward en vinden we nu terug op de vierde plaats.

Bron: WBFSH