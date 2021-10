KWPN voert WBFSH-ranking dressuur aan

Het KWPN is in de WBFSH-stamboekenranking op de eerste plaats geëindigd in de discipline dressuur. De WBFSH-rankings worden berekend over de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. Bij het springen is het KWPN op de vierde plaats geëindigd, bij de eventing op de zesde plaats.