KWPN’ers Denver en Don Quidam aan kop WBFSH-ranglijst

Vorige week werd duidelijk dat het KWPN in alle disciplines aan kop staat van de WBFSH-rankings. Welke individuele paarden en fokkers daarvoor verantwoordelijk zijn wordt duidelijk op de fokkersranglijst. Bij de springpaarden staat de door familie Woertman uit Harbrinkhoek gefokte Denver (Holly Smith) bovenaan, bij de eventers de door J.M. Schurink uit Wijhe gefokte Scuderia 1918 Don Quidam (Kevin McNab).

Wijlen Anton Woertman en zijn dochter Marleen Woertman fokten Denver (v. Memphis) uit de Holsteiner merrie Chico’s Girl (v. Chico’s Boy). In een interview met de Tubantia vertelt Marleen Woertman dat ze eerst dacht dat die nummer 1-klassering van Memphis een grapje was. Een telefoontje naar de Nederlandse paardensportbond hielp haar uit de droom: Ja, Denver is inderdaad de onbetwiste nummer 1 van de wereld. “De nummer 1 van de wereld… Dat had ik nooit gedacht. Gisteren was hier een Franse delegatie om de prijs uit te reiken en die zeiden nog: ‘Besef je wel hoe bijzonder dit is? Dit is iets dat maar een klein handjevol fokkers lukt’”, vertelt Woertman aan de Tubantia.

Op plaats 2 bij de springpaarden staat ook een Nederlands fokproduct: de door Gebr. van der Steen gefokte GC Chopin’s Bushi (Contendro II x Nairobi) van Denis Lynch.

Klik hier voor de volledige ranglijst

Eventers: Don Quidam en Herby

Bij de eventers staat ook een Nederlands fokproduct aan kop: de door J.M. Schurink uit Wijhe gefokte Don Quidam (Quidam x Amethist). Op de tweede plaats hier: de door W.H. van Hoof uit Netersel gefokte Herby (VDL Zirocco Blue x Ferro) van Tim Lips.

Volledige ranglijst eventing

Dressuur: Weihegold

In de dressuur staat de Oldenburger merrie Weihegold OLD (v. Don Schufro) van Isabell Werth bovenaan. Het beste Nederlandse paard op deze ranglijst is Zaire-E (v. Son de Niro) van Jessica von Bredow-Werndl. Dit fokproduct van Stoeterij Empelaer staat op plaats 5. Op plaats 7 volgt Emmelie Scholtens Desperado N.O.P. (v. Vivaldi), die werd gefokt door familie Andeweg.

Volledige ranglijst dressuur

Bron: Horses.nl