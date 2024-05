Piet Kluytmans als fokker van Everdale aan kop in WBFSH-ranking

De Nederlandse dressuurpaardenfokkers zijn ook deze maand weer de beste van de wereld. Bijzonder is de eerste plaats voor wijlen Piet Kluytmans uit Tilburg, de fokker van de KWPN-hengst Everdale. Op de derde plek zien we Jan Lamers, voormalig Fokker van het Jaar en ook de fokker van de KWPN-erkende Don Olymbrio. Daarnaast heeft het KWPN de eerste plaats in bezit in de stamboekenranking van de dressuurpaarden en de derde plek in de stamboekenranking van de eventingpaarden.

Piet Kluytmans uit Tilburg pakt de eerste plaats in de fokkersranking. Kluytmans heeft de succesvolle KWPN-hengst Everdale (Lord Leatherdale uit Aliska K elite EPTM-dres PROK van Negro) gefokt, die uitermate succesvol is met Charlotte Fry Zo werd de combinatie eerste tijdens de kür op muziek in Fontainebleau met 82,34%. Op de derde plek staat J. Lamers uit Oss, de fokker van KWPN-erkende Don Olymbrio (Jazz uit Olymbria keur pref prest van Ferro). De KWPN-erkende hengst behaalde verschillende successen onder het zadel onder Nana Skodborg Merrald. De combinatie werd tweede in de FEI wereldbekerfinale in Riyadh.

KWPN aan de leiding

Het KWPN behoudt haar eerste plaats in de stamboekenranking. Niet alleen dankzij de prestaties van de eerder genoemde Everdale en Don Olymbrio, maar ook de KWPN-hengst Indian Rock (Apache uit Crisjena keur pref prest IBOP-dres van Vivaldi, fokker J. De Bruijn uit Schelluinen) doet goede zaken met Emmelie Scholtens. Net als Great Escape Camelot (Johnson uit Amie Camelot prest van Turbo Magic, fokker C.C. Kerssens-Rademaker uit Assendelft), Flambeau (Ampère uit Lakarla elite pref prest sport-dres PROK van Zeoliet, fokker J. van Eijkelenburg uit Oisterwijk) en Habana Libre A (Zizi Top uit Daiquiri A elite pref IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van United, fokker Y. Ackermans uit Heerewaarden). Vier van deze zes in Nederland gefokte paarden staan in de top 10.

Brons als eventingstamboek

Ook in de ranking van de eventingpaarden doet het KWPN goede zaken. Door de prestaties van Jarillo (Dantos HBC uit Fiorilla vb van Alicante HB, fokker R. Vriend uit Odoorn), Fedarman B (Eurocommerce Washington uit Paulien B prest van Fedor, fokker MTS.G. en G.F. Brinkman uit Zutphen), Izilot DHI (Zavall VDL uit Zilottie W stb van Marlon, fokker B.S. Wichers uit Dedemsvaart), King’s Especiale (Connect uit Cha Cha Cha Special ster pref van Vittorio, fokkers C.M.L. Delissen-Verstappen en G.J.W. Verstappen uit Beese), Hiarado (Diarado uit Ubiola stb-ext prest van Ekstein, fokker L.G.M. ten Vergert uit Enschede) en Cekatinka JRA (King Kolibri uit Katinka ster prest van Julio Mariner, fokker J.W. Greve Haaksbergen) neemt het KWPN de bronzen positie in de stamboekenranking voor eventingpaarden.

Bron: KWPN