Sandro Hit stoot Johnson van de WBFSH-troon, Totilas in top-10

Dit jaar geen KWPN-hengst op nummer één van de WBFSH-ranking, maar de eerder dit jaar overleden Sandro Hit (Sandro Song x Ramino). Johnson moet het dit jaar stellen met de tweede plaats, terwijl vader Jazz op drie volgt. Opvallend is de intrede van Totilas (Gribaldi x Glendale), die zijn eerste jaar in de ranking gelijk met de zevende plaats begint.

Sandro Hit moest vorig jaar nog genoegen nemen met de derde plaats, maar was dit jaar al hoofdleverancier op de Olympische Spelen. Daar kwamen maar liefst vijf (!) directe nakomelingen van hem aan de start: Showtime FRH (Dorothee Schneider, teamgoud), Salvino (Adrienne Lyle, teamzilver), Scolari (Shingo Hayashi), Sebastien (Lindsay Kellock) en Sir Donnerhall II OLD (Morgan Barbançon). Daarnaast was hij ook als (over)grootvader goed vertegenwoordigd. Vier (achter)kleinkinderen eindigden in de top tien.

Vader en zoon op twee en drie

Jazz voerde al vaker de WBFSH-ranking aan, maar vorig jaar werd hij voorbijgestreefd door zijn zoon Johnson. Henk Nijhof noemde de Grand Prix-hengst vorig jaar al een waardige opvolger van zijn vader. Jazz’ kleinzoon Vivaldi steeg vorig jaar nog van negen naar plaats zes, maar valt nu met een elfde plaats net buiten de top tien.

Nieuwkomer Totilas

De oudste nakomelingen van Totilas liepen vorig jaar hun eerste Grand Prix’, maar lieten dit jaar zien dat men op internationaal niveau zeker rekening met de nafok van Totilas moet houden. Op de Spelen in Tokio liepen drie nakomelingen van hem mee, waaronder natuurlijk de Nederlandse teamkandidaten Go Legend (Marlies van Baalen) en Glock’s Total US (Edward Gal, individueel zesde). KWPN-hengst Ampère (die overigens ook drie nakomelingen voor de Spelen gekwalificeerd kreeg) neemt de negende plaats op de ranking in.

Top tien

Verder in de top tien vinden we Sandro Hits zoon Sir Donnerhall I op vier en kleinzoon Spielberg op acht, Quaterback (Quaterman x Brentano II) op vijf, de kersverse Hannoveraanse hengst van het jaar Fidertanz (Fidermark x Ravallo) op zes en Sprehe’s Desperados FRH (De Niro x Wolkenstein II) op tien.

Complete ranking.

Bron: Horses.nl