Vijf Nederlandse fokkers in top 10 WBFSH-ranking 2022

Op de fokkers-ranking van het WBFSH prijken de namen van vijf Nederlandse fokkers in de top tien. In de dressuurpaarden-ranking zijn dat Eugene Reesink (Vamos Amigos v. Vitalis) op twee, wijlen Joop Rodenburg (Glamourdale v. Lord Leatherdale) op vier en wijlen Grad Gijsbers (Hermès N.O.P. v. Easy Game) op de zesde plaats. In de springpaarden-ranking staan H. Brinkman en M. Huisman (Faltic HB v. Baltic VDL) op de tweede plaats en Pascal Habets (Beauville Z N.O.P. v. Bustique) op vier.