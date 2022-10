WBFSH houdt teamcompetitie in Valkenswaard 

Op de jaarvergadering van de WBFSH in Dresden werd vorige week dinsdag het plan gelanceerd voor een stamboek-teamwedstrijd. WBFSH-stamboeken vaardigen daarbij teams van jonge springpaarden af die in meerdere leeftijdscategorieën namens hun stamboek tegen elkaar aantreden.

De nieuwe competitie is een initiatief van het KWPN en wordt in 2023 gehouden op de Tops International Arena in Valkenswaard. In tegenstelling tot het officiële stamboek-wereldkampioenschap in Lanaken, wordt deze wedstrijd echt een competitie tussen stamboeken.

Het initiatief om tot een WBFSH-stamboek-teamwedstrijd te komen kon in Dresden op veel bijval rekenen.

Lees meer over de WBFSH-jaarvergadering in de Paardenkrant.

Bron: Horses.nl