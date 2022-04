WBFSH huldigt Fokkers van het Jaar

Ieder jaar reikt de WBFSH de Longines WBFSH Breeder Award uit aan de fokkers van de paarden die aan de leiding gaan in de WBFSH Ranking. Op 8 mei worden de fokkers in de richtingen dressuur (Silke Druckenmüller), springen (Wim Vanderlinden, Chloé Ruys en Christophe van Turtelboom) en eventing (Ocke Riewerts) gehuldigd op CDI Mannheim.

Silke Druckenmüller is de fokker van regerend Olympisch- en Europees kampioene TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk). Na de geboorte van Dalera in 2007 pakte Druckenmüller Dalera’s moeder Dark Magic weer onder het zadel op, maar toen Dalera onder het zadel kwam en bleek dat ze veel talent voor het hogere werk had, liet Druckenmüller Dark Magic weer dekken. In 2013 werd de nu Lichte Tour-geklasseerde merrie Dallenia geboren en in 2015 volgde diens volle broer Dallenio, die bij de familie Werndl op stal staat.

Indiana

H&M Indiana (Kashmir van Schuttershof x Animo’s Hallo) van Malin Baryard-Johnsson is gefokt door de drie vrienden Wim Vanderlinden, Chloé Ruys en Christophe van Turtelboom. Het drietal kent elkaar al jaren en raakte bevriend omdat Vanderlinden Van Turtelboom ging trainen. Het echtpaar Ruys en Van Turtelboom runt samen een grote trainingsstal en gezamenlijk met Vanderlinden lieten ze de merrie Halifax met Kashmir van Schuttershof insemineren. Uit die combinatie werd Indiana geboren.

London

Ocke Riewerts kreeg zijn passie voor de fokkerij met de paplepel ingegoten en hij fokt jaarlijks een handjevol veulens. Uit zijn eerste zelfgefokte staatspremiemerrie Vernante werd in combinatie met Landos, die destijds op het eiland Föhr – waar Riewerts woont – gestationeerd stond, London (mv. Quinar) geboren. Hij werd verkocht met het oog op de hengstenkeuring, maar al snel bleek zijn talent voor de eventing. In 2020 volgde zijn grote doorbraak en met Collett Einzel-Neunter in het zadel won hij in 2021 teamgoud op de Spelen in Tokio.

Bron: St. Georg