WBFSH Ranking: Chacco-Blue weer aan kop, Eldorado van de Zeshoek en Zirocco Blue nieuw in top-10

Chacco-Blue (Chambertin x Contender) voert sinds 2017 de WBFSH-ranking voor springhengsten aan en daar is ook dit jaar geen verandering in gekomen. Ook de nummer twee heeft een abonnement op die plaats: Diamant de Semilly (v. Le Tot de Semilly) Mylord Carthago (v.Carthago) is de nieuwe binnenkomer in de top-3. Nieuw in de top-10 zijn twee hengsten in Nederlandse dienst: Eldorado van de Zeshoek van Team Nijhof op plaats 8 en Zirocco Blue van de VDL Stud op plaats 9.

Kannan (v. Voltaire) is de enige KWPN-geregistreerde hengst in de top-10, hij is weer flink wat plaatsen opgeklommen in het klassement. Van plaats 14 vorig jaar naar plaats 4. Hij wordt gevolgd door Toulon (v. Heartbreaker) en Casall (v. Caretino). Toulon is gestegen (vorig jaar: plaats 7), Casall (vorig jaar: plaats 3) is gezakt.

Twee VDL-hengsten

De VDL Stud heeft twee hengsten in de top-10. Cardento (Capitol I x Lord) staat op de zevende plaats (vorig jaar: 6e) en Zirocco Blue (Mr. Blue x Voltaire) is een nieuwe binnenkomer in de top-10 met zijn negende plaats.

Eldorado van de Zeshoek

Eldorado van de Zeshoek (v. Clinton) is voor Team Nijhof een nieuwe binnenkomer. Vorig jaar zorgde Verdi voor een top-10 klassering van ‘Geesteren’, die moet het nu doen met de twaalfde plaats.

Diamant en co

De top-10 wordt compleet gemaakt door Diarado (v. Diamant de Semilly). Diamant de Semilly, die zelf dus op de tweede plaats staat, tekent ook voor het vaderschap van de nummer 13 van de ranking: Emerald van ’t Ruytershof.

Later volgt op Horses Premium een uitgebreid bericht over de WBFSH Sire Ranking 2022

Complete Ranking 2022