WBFSH Rankings 2022: KWPN bovenaan dressuurranking en derde bij springpaarden

De KWPN dressuurpaardenfokkers zijn opnieuw tot de beste van de wereld volgens de WBFSH-ranking. Op de WBFSH-stamboekenranking brengen de KWPN dressuurpaarden het KWPN bovenaan de ranglijst. De KWPN springpaarden zijn weer 'terug op het podium' met een derde plaats (vorig jaar vierde) en in de eventingfokkerij zakt het KWPN naar plaats 8 (van 6).

De WBFSH-rankings zijn berekend over de periode van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. Op alle internationale FEI-wedstrijden kunnen paarden punten verdienen. Ze worden op succesvolgorde geplaatst en de resultaten van de beste zes paarden worden meegenomen in de WBFSH-stamboekenranking. KWPN voert de ranking opnieuw aan, gevolgd door Oldenburg, Westfalen, Hannover en het DWB.

Glamourdale hoogst geëindigde KWPN’er

Glamourdale (Lord Leatherdale uit Thuja stb pref van Negro, fokker Joop Rodenburg uit Oudenkerk aan den IJssel) is met de vierde plaats in de ranking de bestgeplaatste KWPN’er. De hengst van Van Olst Horses behaalde onder het zadel van Charlotte Fry tijdens het WK in Herning het teamzilver, het individuele goud in de Grand Prix Special en de gouden medaille in de Grand Prix Freestyle.

Op plek zes in de ranking staat de bronzen medaillewinnaar van het WK in Herning, Hermes N.O.P. (Easy Game uit Bukkie keur pref prest EPTM-dres van Flemmingh, fokker G. Gijsbers uit Loosbroek). Buriel K.H. (Osmium uit Ronja K.H. ster pref prest van Krack C, fokker P. Bakker uit Oterleek) staat op een veertiende plek. Op de vijftiende plaats staat de Zucchero-zoon Dark Legend (uit Zoë keur IBOP-dr v.Tango, fokker fam. Nobus-de Potter uit Eede), die eveneens uitkomt onder Charlotte Fry. Twee plekken lager staat Suppenkasper (Spielberg uit Upanoeska keur prest IBOP-dres v.Krack C, fokker F. van de Poel uit Haps). Met de 24e plaats heeft ook de KWPN-hengst Indian Rock (Apache uit Crisjena keur pref IBOP-dres van Vivaldi fokker J. de Bruijn uit Schelluinen) zijn bijdrage geleverd aan de koppositie van het KWPN.

Faltic HB beste springer

Het KWPN is in de discipline springen op de derde plek geëindigd in de WBFSH-stamboekenranking, achter het BWP en Selle Français. Holstein staat op plaats 4, Zangersheide op 5.

Met de tweede plaats levert Faltic HB (uit Beloma B elite IBOP-spr sport-spr D-OC, fokker H.A. Brinkman uit Dalfsen en M. Huisman uit Nieuwleusen) de grootste bijdrage aan de derde plaats van het KWPN. Onder Ben Maher behaalde Faltic HB dit jaar het teambrons en de individuele vierde plaats op het WK in Herning en wist hij meerdere top 3-noteringen te behalen in verschillende Grote Prijzen.

Ook Orafina (For Fashion uit Corofina ster PROK van Canturo, fokker VDL Stud uit Bears), Glamour Girl (Zirocco Blue VDL uit Moonlight II van Caletto I, fokker Stoeterij Gaesbeek V.O.F. uit Ruinen), Leone Jei (Baltic VDL uit Dara ster prest IBOP-spr PROK van Corland, fokker Gijs van Mersbergen uit Udenhout), Figor (Querly-Elvis uit Voberlina prest van Indoctro, fokker H.W. van Lindenberg uit Eefde) en Hot Easy (Andiamo uit Double Easy vb prest sport-spr van Tangelo van de Zuuthoeve, fokker R. Teunissen uit Terwolde) zien we bij de beste zes KWPN’ers.

Achtste plaats eventingranking

Bij de eventers eindigde het KWPN op de achtste plaats in de stamboekranking, achter het ISH (Irish Sport Horse), Selle Français, Hannover, Holstein, Sport Horse Breeding of Great Britian (SHBGB), het AES en het DSP. De beste zes KWPN’ers in de ranking zijn Galileo Nieuwmoed (Carambole uit Sjaloma ster van Harcos, fokker J.W. en A.P. Jurrius), Fedarman B (Eurocommerce Washington uit Paulien B stb prest van Fedor, fokker MTS.G. en G.F. Brinkman uit Zutphen), de recent N.O.P. gemaakte Jersey MBF N.O.P. (Fibonacci uit Fandelly MBF stb-ext sport-spr van Wietvot, fokker A.G.C. Verkerk uit Hoofddorp), Halenza (Dutch Design uit Selenza reg. A pref PROK van No Ski xx, fokker hengstenhouderij Van Bommel uit Aarle Rixtel), Johan-Some (Lexicon uit Rolanda van Rabiat Z, fokker H. van de Es uit Midwolde) en Izilot DHI (Zavall VDL uit Zilottie W stb van Marlon, fokker B.S. Wichers uit Dedemsvaart).

Complete WBFSH stamboekrankings 2022

Bron: KWPN / Horses.nl