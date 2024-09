WBFSH Trophy: KWPN-finalisten zes- en zevenjarigen bekend

De WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy in Valkenswaard is in volle gang en morgen worden de finales voor zes- en zevenjarigen verreden. Voor die leeftijdscategorieën heeft de selectiecommissie van KWPN, bestaande uit Eric van der Vleuten, Teus van den Brink en KWPN-inspecteurs Henk Dirksen en Stan Creemers, nu de finalisten bekend gemaakt. In de finales komen per stamboek komen drie combinaties aan de start.

Drie zesjarige KWPN’ers sprongen vandaag foutloos in het 1.35m-parcours, waaronder de KWPN-goedgekeurde hengsten No Mercy onder Tom Martens en Never Lose (Lector van den Bisschop uit Watch Me van de Wolfsakker van Tolano van ’t Riethof, fokkers Bart en Miriam Van der Kloet uit Poppel) onder Marco Sas. Ook Nashville HX onder Riëlke Roeland liet een goede nulrit noteren in een snelle tijd, waarmee ze net buiten de prijzen bleven. In de finale morgen komen aan de start:

No Mercy (Cape Coral RBF Z uit Saartje keur sport-spr van Now Or Never M, f/g Hans Vrijvogel uit Den Bosch) onder Tom Martens

Nashville HX (Cape Coral RBF Z uit Joelina ster sport-spr van Entertainer, f/g Stal Hendrix uit Kessel) onder Riëlke Roeland

Nabucho (Chacoon Blue uit Barones den Haan sport-spr van Vancouver, fokker Caroline de Munck uit Zuiddorpe) onder Cedric Van Leerberghe

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen staat het KWPN na twee dagen op de negende plaats. Morgen in de finale komen voor het KWPN team aan de start:

Monfaut Gumo MP (Comme Il Faut uit Gumo Twirre MP elite EPTM-spr sport-spr PROK van Numero Uno, fokker Maarten Pieterse uit Westbroek) onder Sanne Thijssen

Milligram elite IBOP-spr sport-spr PROK (For Pleasure uit Orashi elite sport-spr pref prest PROK van Cruising, fokker Harm Hoekstra uit Sloten) onder Age Flapper

Megalon K (Etoulon VDL uit Zemora elite sport-spr PROK van Quasimodo Z, fokker A.V. Kollenburg uit Best) onder Yindee van Wanrooij

Bron: KWPN