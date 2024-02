WBFSH-vicepresident Kelchtermans: ‘We gaan starten met centrale database’

De paardenwereld is al zo ver geprofessionaliseerd, maar er is nog steeds geen overkoepelende database met daarin alle hengsten en de hoeveelheid nakomelingen die zij hebben. De data is er wel, maar de stamboeken willen ze niet (met elkaar) delen. Hoe brengen we hier verandering in? WBFSH-vicepresident dr. Stephan Kelchtermans onthult in onze rubriek Info@ dat de weg naar verandering al is ingezet...

Die vraag stelden wij (naar aanleiding van de column van Arnout Coppieters) aan HorseTelex-directeur Dirk Willem Rosie, hengstenhouder Henk Nijhof en WBFSH-vicepresident dr. Stephan Kelchtermans. Die laatste heeft nieuws te melden, lees hieronder alvast zijn reactie.

Kelchtermans: ‘Centrale database is altijd mijn doel geweest’

Kelchtermans meldt het volgende: “Mijn doel is altijd geweest, sinds ik in het bestuur van WBFSH ben gekomen, om een betrouwbare en volledige database te krijgen. De gegevens die nu beschikbaar zijn, zijn onvolledig en onbetrouwbaar. De rankings zijn niet correct. Ik heb er jaren voor geijverd, maar telkens werden er argumenten bijgebracht waarom het niet ging, o.a. privacy, te duur, moeilijk…”

Verandering

“Tot vorig jaar, tijdens een joint-meeting (board met executives), toen heb ik het nogmaals opnieuw aangekaart. Iedereen argumenteerde: we hebben dit al zo dikwijls besproken en geprobeerd, het gaat toch niet. Mijn reactie daarop was toen: als jullie het nu niet gaan doen, dan is de WBFSH binnen vijf jaar niet meer relevant. Daar werd iedereen plots stil van.”

95% van stamboeken wil centrale database

“Hierop heeft men gereageerd dat het compromis lag bij het aanschrijven van alle stamboeken die lid zijn van de WBFSH. Door middel van een enquête kon worden gevraagd of ze bereid waren mee te werken aan een database.

Om eerlijk te bekennen wist ikzelf al dat er heel veel stamboeken geïnteresseerd waren omdat ik in de jaren daarvoor tijdens onze algemene vergadering al verschillende mensen van andere stamboeken had gesproken. Op de enquête reageerden 45 stamboeken waarvan 42 zeggen dat ze een centrale database willen. Maar drie stamboeken wilden geen database. Aangezien de grootste stamboeken bij de overgrote meerderheid behoorden, beslaat dat eigenlijk al meer dan 95 procent van alle paarden. De verwachting is dat die vijf procent (van de overige stamboeken) ook wel meedoet als men weet dat 95 procent meewerkt.”

Kogel door de kerk

“Ik heb er acht jaar voor geijverd maar uiteindelijk zijn we zover: dit najaar is door de WBFSH besloten dat we gaan starten met een centrale database. Want de rankings kunnen meer correct berekend. Niet de hengsten met het grootst aantal nakomelingen, maar met het grootste percentage presterende paarden staat hoog in de ranking. Hengstenhouders kunnen dan perfect zien hoeveel producten van hun hengsten wereldwijd ingeschreven zijn. Exclusieve embryo’s worden minder exclusief als je kan zien dat er al twintig volle broers of zusters geregistreerd zijn.”

Centrale database met röntgenfoto’s van alle goedgekeurde hengsten

Een link van de centrale database met volledige prestatiedatabase geeft fokkers correcte informatie. Mijn ultieme doel is een centrale database met alle paarden hierin en voor alle gekeurde dekhengsten de röntgenfoto’s online beschikbaar met wetenschappelijke informatie erbij.

