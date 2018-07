Weer een Amanda-succes: 90 punten voor draf Kaya-Amanda

Deze Kaya-Amanda was ook al eerder kampioen: in 2015 stond ze zowel op de Dag van het Gelders Paard in Hengelo als op de NVK in Ermelo bovenaan. De 90 punten voor de draf, aangevuld met 85 punten voor het exterieur en gemiddeld 80 voor de beweging liep de merrie aan kop in het keuringsaanbod. “Het is een paard dat goed in het Gelders type staat, en beschikt over een zeer mooi front met een hoge schoft erin”, zo zegt Marloes van der Velden. “In draf toonde de merrie heel veel kracht en ruimte, enorm veel souplesse en buiging in de gewrichten. Ook de galop was erg krachtig en goed van ruimte.”

Nog een Alexandro

Verder viel ook de schimmel Kerona (Alexandro P. x Victory) van fokker en geregistreerde J. Vonk uit Goudriaan zeer positief op met haar score van 85 punten gemiddeld voor de beweging en 75 voor het exterieur. “De merrie komt uit een goede lijn. Het is een grootramig paard met een heel mooi front. Ze is een tikje strak op de lendenen, maar heeft een mooie croupe. Ze zondigt iets in het voorbeen, dat wat hol is”, vertelt Reijer van Woudenbergh over Kerona. De jury oordeelde daarnaast dat ze in de beweging heel makkelijk draagt, altijd bergop loopt en geen snelheid nodig heeft: “Echt opvallend was het gemak in het galopperen en draven, waar de stap misschien iets losser zou mogen.”

Dubbelslag voor Vonk

Een andere merrie van J. Vonk uit Goudriaan behaalde tevens indrukwekkende resultaten; Kimberly (Koss x Wellington) verdiende een ongekende 85 punten voor het exterieur, aangevuld met 80 punten gemiddeld voor de beweging. De merrie staat, aldus de jury, zeer goed in het Gelders type, levert maat en formaat, heeft een opvallend goede schoft en schouderpartij. In de stap was ze bovendien heel actief en goed van ruimte, evenals de voldoende goede ruime draf, die iets rollend is in het voorbeen. De merrie beschikt tevens over een opvallende galop, met veel kracht, ruimte en balans. “Die kun je op een dubbeltje laten galopperen”, complimenteert Marloes van der Velden.

80 punten paarden

Merrie Jansje MB (Floris BS x Fortissimo) van fokker M.A. van den Brul en geregistreerde M. van den Brul uit Hilversum en ruin James Bond J (Inspekteur x Special D) van fokker en geregistreerde A. de Jong uit Ophemert en geregistreerde S. Melotti uit Varsseveld imponeerde eveneens met een score van 80 voor de beweging, die ze aan wisten te vullen met 70 punten voor het exterieur. Over Jansje MB zei de jury: “Een paard met een opvallend mooie, lange broekspier, en een draf met heel veel ruimte, kracht en gedragenheid. De galop is mooi naar boven toe en los.” Over James Bond J vertelden zij: “Een paard met een zeer opvallend mooie voorhand. Ruim in zowel stap als draf, die ook veel souplesse vertoont. Echt een prachtige manier van draven. Ook de galoppade is fijn, dit is een fijn gebruikspaard.”

Nog twee van Hekkert

Ook Klarinetty (Alexandro P. x Upperville) van fokker en geregistreerde Ria Hekkkert uit Wijhe mocht met een score van 80 punten op het exterieur en 75 voor de beweging niet achterblijven. Opvallend was ook haar draf, waarvoor ze maar liefst 85 punten behaalde. “Een draf met veel kracht, balans en houding”, zo oordeelde de jury. Eenzelfde score was er voor Kissara (For Gribaldi x Koss) van fokker en geregistreerde A. van Selm-de Langen uit Oosterwolde, Jeaninetty (Alexandro P. x Cabochon) van fokker en geregistreerde Ria Hekkert uit Wijhe en Kardes van Heemstate (Upperville x Koss) van fokker en geregistreerde W.K. Staatsen uit Compascuum.

Kissara beschikte naar het oordeel van de jury over een hele mooie bovenlijn, en een stap en draf met veel ruimte, souplesse en kracht. De galop toont heel veel afdruk, maar zou iets meer sprong mogen hebben. Jeaninetty werd beoordeeld als een goedgelijnde merrie, die iets kortbenig stond. Ze waardeerde zich enorm op in haar lopen, waarbij haar houding en kracht opvallend zijn. Ook toont ze een goed lichaamsgebruik in draf en galop. Kardes van Heemstate stond heel goed in het Gelders type, als er iets gezegd mag worden, zou het hoofd iets edeler mogen zijn. De draf is goed van kracht en mooi gedragen, maar zou iets meer schoudervrij mogen zijn, zo stelt de jury.

Bron: KWPN