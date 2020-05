Weer merrieveulen voor wereldkampioene Donna Unique

De voormalige wereldkampioene Donna Unique (v. Don Schufro) heeft 18 mei haar vierde veulen gebracht. Op Elisabeth Ahn's Gestüt Höhenschmark kreeg de spraakmakende Deense merrie een merrieveulen van For Romance. Op Facebook schrijft Ahn: "Dromen komen uit en soms zijn ze zelfs beter dan je zelfs durfde te dromen."

Donna Unique was direct succesvol. Het bewegingswonder schitterde op keuringen van het Deense stamboek als veulen en driejarige en kwam vervolgens in handen van Andreas Helgstrand. De Deense dressuurruiter reed haar naar een zilveren medaille bij de vijfjarigen op de wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden en een jaar later (2010) was er zelfs goud.

Gestüt Peterhof

Arlette Jaspers-Kohl van Gestüt Peterhof kocht vervolgens de spraakmakende merrie voor een miljoenenbedrag. Bij die verkoop ‘verdween’ destijds 900.000 euro. Patrik Kittel nam plaats in het zadel van de merrie en startte haar succesvol internationaal met overwinningen in de Lichte Tour in Hagen en Aken.

Blessureleed

Aan die internationale opmars kwam een eind door een blessure van de Don Schufro-dochter. De wegen van Gestüt Peterhof en Kittel scheidden en Ulla Salzgeber nam voor korte tijd de teugels over. De samenwerking tussen Salzgeber en Peterhof duurde niet lang, waarna Dorothée Schneider in beeld kwam. Schneider kwam nog in actie met de miljoenenmerrie, maar ze bleek niet voldoende hersteld van haar blessure.

Drie veulens

Via embryotransplantatie bracht Uno Donna Unique daarna twee veulens van Sezuan. In 2015 werd ze voor het eerst zelf gedekt met de hengst d’Avie (v. Don Juan de Hus). Het leverde een jaar later een merrieveulen op.

Donna Amaris EA

Donna Unique bleef tobben met blessures waardoor Arlette Jaspers vorig jaar besloot haar volledige voor de fokkerij in te zetten. De merrie verhuisde naar het Noord Duitse Gestüt Höhenschmark van Elisabeth Ahn, waar ze afgelopen week een merrieveulen kreeg van For Romance. Het veulen heeft de naam Donna Amaris EA gekregen.

Bron Eurodressage/Facebook/Horses.nl