Welk Fries paard wordt Paard van het Jaar 2021?

Jurre 495 Sport AAA, Renske Carmen f.d. Visscherwei Model Sport Elite, Tizian fan Ass Ster Sport Elite of Boukje C. stamboek Preferent? Welke van deze vier genomineerden wordt Paard van het Jaar 2021?

U als publieksjury en de vakjury gaan daarover beslissen! Tot 31 december kunt u stemmen, via onderstaande link, via facebook en via de mail ([email protected]). Op zaterdag 15 januari tijdens de online Hengstenkeuring 2022 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Klik hier om meer te lezen over de vier genomineerde paarden en te stemmen

Wie waren er nog meer Paard van het Jaar?

Dit jaar is het de tiende keer dat het Paard van het Jaar gekozen wordt. Hieronder een lijstje met de ‘Hall of Fame’ van deze bijzondere waardering voor Friese paarden die grenzen verleggen.

2012 Annichje van Bokkum

2013 Norbert 444

2014 Beart 411

2015 Els FT

2016 Eise 489

2017 Limited Edition

2018 Horses2Fly Anniek

2019 Elias 494

2020 Wirdmer fan ‘e Boppelannen

Bron Phryso