Welsh B-merrie Oostdijks Dancing Queen dagkampioen CK NWPCS

Oostdijks Dancing Queen is zeer fraai gebouwd, goed ontwikkeld en liet daarnaast sterke bewegingen zien. De valkmerrie is een dochter van de voorlopig keurmerrie Oostdijks Dancing Delyth. Ze is gefokt door Jacqueline de Kever, maar in eigendom van Corry en Ad van Keulen. In handen van Kimberly Karsdorp, die haar klaarmaakte, bleef ze de hele dag de jury overtuigen. Na het volwassenkampioenschap van de sectie B, volgde het sectiekampioenschap en uiteindelijk dus het algemeen dagkampioenschap.

De algemeen reserve dagkampioen was de driejarige NWR-merrie Hulst Curiosa (v. Coelenhage’s Purioso). Gefokt en in eigendom van de familie Hulst. Een prachtig gelijnde merrie, met goede bewegingen en volgens de jury geen bemerkingen.

Sectie A kampioenschap verrassend

In de sectie A waren grote verschuivingen te zien ten opzichte van de regionale keuringen. Geen van de vijf merries die eerder dit jaar een dagkampioenschap op hun naam schreven pakte hier het kampioenschap. Het was de zeer goed bewegende vierjarige Old Avenue’s Heidy (v. Vierhoeks Figo) van de familie Sijtsema die hier verrassend de titel opeiste.

Bij de Partbreds werd het hengstveulen Castenrayseweg Casablanca (v. FS Champion de Luxe), van de familie Egelmeers, sectiekampioen.

De sectie C was niet groot, maar de kwaliteit was goed. Shamrocklake Tea Tamarak (v. Glebedale Razamataz) van fokker en eigenaar Henri Leeuwenhaag won hier de hoogste titel.

Bij de Cobs namen maar twee pony’s het tegen elkaar op. De strijd werd in het voordeel beslist van de achtjarige Griffin Connie Cotton (v. Peris Tywysog) van de familie Baas.

Lees woensdag meer in De Paardenkrant-Horses.nl

Bron: Paardenkrant-Horses.nl